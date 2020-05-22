【同度時艱】古天樂收到基層影人求助個案 古仔飲水思源擬推援助業界計劃
疫情下各行各業大受影響，演藝界更受到重創，不少影業幕後停工，導致失業零收入，繼郭富城舉行網上騷籌款後，演藝人協會會長古天樂，昨晚出席活動時，亦向傳媒表示收到不少基層電影人的求助個案，古仔已表示跟進，稍後公布援助業界計劃。
古天樂昨日出席公開活動，早前古仔已公布跟英皇楊受成合作，開拍10部港片。古仔再向傳媒透露，開戲計劃是希望幫助業界基層，希望發掘不同的題材及新方向。
另外，有指古仔跟曾志偉等正籌備開拍一部類似《豪門夜宴》的籌款電影，古仔亦指在適當時候公布，據知任達華、張智霖已答應演出，古仔大賣關子，笑道：「要返公司問問。」
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不過，因疫情關係，古仔擔心如拍攝期間疫情有變，而影響拍攝工作，甚至停工，可能損失更大，故現時他要多觀察一段時間，才會公布開拍詳情。
古天樂透露，疫情期間收到不少電影基層求助的個案，古仔稱已處理，當中演藝人協會及15個屬會已收集很多受影響個案，了解後已跟進，稍後會一次過公布援助計劃。
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早前作曲家及作詞家協會（CASH）向音樂人發放一筆資助金，不過古天樂透露今次不止是一次性資助，他說：「是屬於一段時間的幫助。」
身兼多職的古仔，同時是電影公司老闆，及演藝人協會會長，古仔坦言有很多事要處理，他笑道：「好多事要解決，我有事情都會跟同事回公司做，或叫同事home office，不過我返公司都是聽他們解釋，行來行去而已。」
古仔又指在近日疫情他多留在家煲劇，「好處是時間休息，留在屋企睇戲、睇電視劇，如《夫妻的世界》、《愛的迫降》。可是疫情又有很多不好，全球、社會和業界都有影響，不止我個人問題。」
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撰文 : TOPick柴犬出動