【保就業計劃】羅致光：政府會於網上公開公司申請資助金額及3月受聘人數

▲ 勞工及福利局局長羅致光表示，當局會公開公司申請的金額及3月份受僱人數。（資料圖片）

「保就業」工資補貼計劃將於下周一（25日）起接受僱主和自僱人士申請，勞工及福利局局長羅致光表示，計劃重點是為市民「保住份工」，如果直接向員工發放資助，就無法達到保就業的目標。他稱，政府會公開受惠公司的名稱、申請的資助、3月受聘僱員人數等，供大眾參考及監察。

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羅致光今早（22日）於電台節目中指出，計劃最重要的目標是為僱員「保住份工」，期望計劃可令原本被要求放無薪假的員工受惠，故將津貼交予僱主。

他續指，當局會將申請計劃的公司名稱、今年3月的僱員人數，以及獲批資助金額，公開放到網上讓公眾查閱。他稱，在現今公開的社會之下，如做太多「古靈精怪」的事，會受到社會關注。

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「保就業」工資補貼計劃將於5月25日至6月14日接受僱主和自僱人士申請，申請期限為三周，首期計劃涵蓋6月、7月和8月的工資補貼。僱主可以去年12月至今年3月的薪金為計算基準作出申請，惟僱主須承諾6至8月的受薪人數，不可少於3月份受僱人數，且工資補貼須全數用於僱員工資。

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責任編輯：郭詩詩