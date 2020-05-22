【港產口罩供應】屈臣氏門市現大量WatsMask口罩紙箱　屈臣氏官方回應口罩門市發售詳情

▲ 屈臣氏今日開售WatsMask口罩。

屈臣氏早前宣佈５月會開售港產WatsMask口罩，價錢低至$69.9／盒，而李澤鉅上周亦表示口罩預計於今周開售。今日（22日）有網民發現屈臣氏門市堆滿了盛載WatsMask口罩的紙箱，難度大家可以於今天起買口罩？

今日（22日）有網民在「香港口罩的市場價格報料區」的Facebook群組開帖文指出自己收到屈臣氏寄出的口罩有貨通知，帖文引起大家討論，有網民留言，指會員都收到訊息，下午已經開賣口罩。

亦有網民在留言區貼出一張在葵芳新都會的屈臣氏門市堆滿了盛載WatsMask口罩的紙箱的相片，疑似口罩已準備開售。

睇到個箱，但唔見有開賣！

相片中有2大箱紙箱，盒面寫著「香港製造」及 「Watsons 3 層醫用口罩」，相信盛載的正是屈臣氏的WatsMask 口罩，每箱60盒口罩（每盒30片），總共有120盒口罩。

▲ 店內放滿口罩箱。（圖片來源：Facebook群組）

有其他網民回應該相片，指他今日了解過後，得知這些口罩是屬於會員限定的。

TOPick向屈臣氏查詢，屈臣氏表示網民上載的相片是WatsMask口罩剛到達門市的情況，這批口罩是為早前成功登記WatsMask口罩的特選易賞錢VIP會員。相關會員早前已收到取貨通知，會按通知指示的指定百佳或屈臣氏分店購買口罩。

而公眾人士則於5月底可以購買WatsMask口罩，指定日期及詳情有待公布。

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責任編輯：王芷瑩