【新冠肺炎】本港3%康復者「復陽」 　何栢良：不代表無傳染性須加強檢測量

▲ 何栢良指出，本港檢測病毒量只有2.4萬個，比澳門逾7萬個仍然偏低。（資料圖片）

新冠肺炎疫情稍有緩和，本港至今累計1064宗病例，當中部分出院康復者有「復陽」情況。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，雖有部分研究指復陽患者沒有傳染性，但社會不應低估風險，並應加強檢測數量。

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何栢良今早（22日）在電台訪問時指出，本港疫情穩定，但仍有零星本地感染個案，因此必須做好源頭感染控制。他又指，港府應該加強檢測，他引用數據指，截至本月15日，本港的檢測量按百萬人口計，只有24,000多個，比澳門的逾77000多個仍然偏低。

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他又指，目前約有3%康復者發現有「復陽」情況，雖然有研究指出他們的病毒量不足以感染，但他認為即使傳染性低，尤其他們若接觸到長期病患者、長者等，不排除會有「人傳人」的情況。他呼籲相關人士應該自我隔離公眾場合，避免到密閉空間消遣，如酒吧及卡拉OK場所。

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責任編輯：郭詩詩