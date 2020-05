【學是學非】截祖儀IG暗騷身材成焦點　學霸女神名校法律系畢業入行唱歌【多圖】

▲ 戴祖儀一向是宅男女神。

現年25歲的戴祖儀(Joey),雖然在去年才正式出道,卻憑甜美樣子及修長美腿已俘虜不少宅男粉絲。在《多功能老婆》演呂老師,當中一場穿泳裝展長腿,十分吸眼球。

不過戴祖儀一向堅持健康形象,雖然不時騷長腿,但不會刻意賣弄性感。但最近,Joey卻不經意地展現她除擁有長腿外,更有驕人身材。

早前,戴祖儀上載了一張在橋底下做瑜珈的照片,粉絲「錯重點」發現Joey「禾稈冚珍珠」屬「有料之人」。到5月20日,她上載一張相片,寫道:「終於食今日既第一餐😐聽講今日係520 ,Happy 520?唔要你有咩咁happy 汪汪」

相中的她,身穿黑色長袖衫,打扮一點也不暴露,可是眼利粉絲再一次「錯重點」,發現密實的戴祖儀仍然難掩驕人上圍,令絲粉大讚她好身材。

律政學霸

其實戴祖儀不只有外表,近年憑《多功能老婆》演Miss 呂受注目外,而有份任主持的《學是學非》亦吸引不少粉絲,同時為星夢娛樂歌手的她,也有機會演唱多首劇集主題曲,行內發展不俗。

多才多藝的戴祖儀,是一名品學兼優的好學生。在香港出生的祖儀,就讀本地傳統學校,小學讀粉嶺公立學校,中學升讀同區的東華三院李嘉誠中學。後者校風良好,主要用英文教學,會考及DSE文憑試成績優異,曾出過8A會考生。

戴祖儀亦公開過自己的DSE文憑試成績為1科5*、3科5、2科4,成績不俗。

戴祖儀本身更是一名學霸,中學畢業後,她因大學選錯科入讀了不喜歡的科目,毅然轉去英國留學,入讀英國名牌大學萊斯特大學(University of Leicester)攻讀法律系,可說是名名律政新人王。

大學畢業後,戴祖儀返港到一間律師樓實習,當上法律學徒,發覺自己不適合做律師,最喜歡還是唱歌,決定轉行做歌手,希望不再為選錯路向而後悔。

祖儀就讀的University of Leicester在多個世界大學排行榜處於前列位置,根據《泰晤士高等教育世界大學排名》(Times Higher Education (THE) World University Rankings)顯示,University of Leicester在全英排名第24位,歐洲排名第51至75位。

現時非歐盟學生入讀University of Leicester,每年學費由1.6萬英鎊起(近17萬港元),視乎就讀學科而定。

