【學是學非】截祖儀IG暗騷身材成焦點　學霸女神名校法律系畢業入行唱歌【多圖】

▲ 戴祖儀一向是宅男女神。

現年25歲的戴祖儀（Joey），雖然在去年才正式出道，卻憑甜美樣子及修長美腿已俘虜不少宅男粉絲。在《多功能老婆》演呂老師，當中一場穿泳裝展長腿，十分吸眼球。

不過戴祖儀一向堅持健康形象，雖然不時騷長腿，但不會刻意賣弄性感。但最近，Joey卻不經意地展現她除擁有長腿外，更有驕人身材。

▲ 祖儀上載近照，成為fans焦點。（取自IG）

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早前，戴祖儀上載了一張在橋底下做瑜珈的照片，粉絲「錯重點」發現Joey「禾稈冚珍珠」屬「有料之人」。到5月20日，她上載一張相片，寫道：「終於食今日既第一餐😐聽講今日係520 ，Happy 520?唔要你有咩咁happy 汪汪」

▲ （取自IG）

相中的她，身穿黑色長袖衫，打扮一點也不暴露，可是眼利粉絲再一次「錯重點」，發現密實的戴祖儀仍然難掩驕人上圍，令絲粉大讚她好身材。

▲ 入行至今有不少演出機會。（取自facebook）

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律政學霸

其實戴祖儀不只有外表，近年憑《多功能老婆》演Miss 呂受注目外，而有份任主持的《學是學非》亦吸引不少粉絲，同時為星夢娛樂歌手的她，也有機會演唱多首劇集主題曲，行內發展不俗。

▲ 在《多功能老婆》演Miss呂受注目。

多才多藝的戴祖儀，是一名品學兼優的好學生。在香港出生的祖儀，就讀本地傳統學校，小學讀粉嶺公立學校，中學升讀同區的東華三院李嘉誠中學。後者校風良好，主要用英文教學，會考及DSE文憑試成績優異，曾出過8A會考生。

▲ 祖儀多才多藝。（取自 IG)

戴祖儀亦公開過自己的DSE文憑試成績為1科5*、3科5、2科4，成績不俗。

▲ 祖儀本身熱愛唱歌。（取自facebook）

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戴祖儀本身更是一名學霸，中學畢業後，她因大學選錯科入讀了不喜歡的科目，毅然轉去英國留學，入讀英國名牌大學萊斯特大學（University of Leicester）攻讀法律系，可說是名名律政新人王。

▲ 祖儀的長腿是其招牌之一。（取自IG）

大學畢業後，戴祖儀返港到一間律師樓實習，當上法律學徒，發覺自己不適合做律師，最喜歡還是唱歌，決定轉行做歌手，希望不再為選錯路向而後悔。

▲ 祖儀多才多藝，吸引不少粉絲。（取自IG）

祖儀就讀的University of Leicester在多個世界大學排行榜處於前列位置，根據《泰晤士高等教育世界大學排名》（Times Higher Education (THE) World University Rankings）顯示，University of Leicester在全英排名第24位，歐洲排名第51至75位。

▲ 2016年畢業於University of Leicester法律系，曾與爸爸影畢業相。（取自IG）

現時非歐盟學生入讀University of Leicester，每年學費由1.6萬英鎊起（近17萬港元），視乎就讀學科而定。

▲ 祖儀能動能靜，亦熱愛運動。（取自IG）

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