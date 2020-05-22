薄扶林水塘石橋東華義莊油麻地天后古廟等列法定古蹟

▲ 油麻地的天后古廟及其鄰接建築物列為法定古蹟。（政府新聞網圖片）

政府今日（22日）宣布，古物事務監督根據《古物及古蹟條例》將位於薄扶林水塘內的石橋、大口環道的東華義莊和油麻地的天后古廟及其鄰接建築物列為法定古蹟。有關公告今日刊憲。

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薄扶林水塘是香港首個公共水塘，於1860年建造，至1863年年底開始供水。水塘於1866至1877年間進行多次擴建。在1880年代興建大潭水塘前，薄扶林水塘是唯一供應食水給中西區的水塘。現列為法定古蹟的石橋是薄扶林水塘現存最古老的歷史構築物之一，位於薄扶林水塘東端，上方為薄扶林水塘道，整條道路沿水塘北面行走。

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東華義莊於1899年建立，首批建築物於1900年落成。東華義莊前身相信是位於堅尼地城牛房附近的義莊，由上環文武廟於1875年出資建成。義莊後來交由東華醫院管理。1899年，政府批出大口環一幅土地重建義莊，正式命名為「東華義莊」。它是香港唯一仍然維持原有用途，作為暫存棺柩及骨殖的地方，亦見證東華三院在19至20世紀對全球華人慈善網絡的貢獻。

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位於油麻地的天后古廟及其鄰接建築物兼具祭祀、仲裁及教學等多種功能，對九龍區歷史意義重大。天后古廟由水陸居民興建，不但是當地社區重要的宗教場所，亦是當區集體文化身分的印記。天后古廟及其鄰接建築物是九龍區現存規模最大的天后廟建築群，亦見證油麻地地貌及文化的變遷。

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天后古廟是在該址首座建成的建築物，取代原先大概於1865年由當地居民興建的天后古廟。廟宇於1876年遷往現址，並於1878年建成。其他4座毗鄰廟宇的建築物，即公所、福德祠及兩所書院，其後於1894年至1920年間分階段落成。

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責任編輯：郭詩詩