【堅強不屈】家貧患病截肢妻兒新抱走佬　6旬爺爺執垃圾養活9旬母及龍鳳胎孫兒

▲ 61歲的Tran靠執垃圾養活年老母親和兩名孫兒。

面對艱難的生活，有人選擇放棄，亦有人堅強不屈，不向命運低頭。近日越南一名61歲殘疾男子積極照顧兩名孫兒和91歲年老母親的故事，在網絡上獲得關注。

據越南傳媒報道，61歲的Tran Van Sy與91歲母親及兩名8歲的龍鳳胎孫仔孫女居於越南偏遠貧困地區，他們所居住的房子破爛不堪。

Tran憶述，自己年輕時雙手健康，婚後與妻子生了一個兒子，但當兒子長大後，有一日他的手腳突然疼痛變形，還起了水泡，由於生活在偏遠的山區，Tran的病情沒有得到及時和正規的治療，還因盲目相信各種偏方花費了很多錢，導致家裡要賣地，最終更不幸要截肢，從此成為殘疾人士，而妻子亦離他而去。

更不幸的是，Tran的兒子和新抱在誕下一對龍鳳胎子女後，竟直接棄養孩子，離家逃跑，至今仍無蹤影。

獨力照顧老少

經過一段時間治療後，Tran的病情好轉，可以做簡單的勞動，以出售廢舊物品為生，工作之餘還要照顧91歲母親和2名8歲的孫兒，一家四口居於臨時搭建的鐵皮屋內，不過Tran仍積極過活，

不管生活有多艱難，我從未想過死亡，甚至沒有哭過。父親去世時我沒有哭，妻子離開我時也沒有哭。人生就是這樣，每個人都有不同命運，我必須為家人和自己活著，而且每當我看到兩名可愛的孫兒，我都會覺得生活還是充滿希望。

慶幸，Tran一家不時受到好心人的幫忙，還經常收到他們的衣物和糧食補助，兩名孫兒亦已上學。Tran的命運雖然悲慘，但他卻正面積極，令很多網民都表達同情和敬佩之意。

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責任編輯：王明芳