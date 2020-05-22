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【明星穿搭】5款女星最愛泳衣　夏日打卡吸睛泳裝展曲線美【多圖】

娛樂 12:13 2020/05/22

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

不同的比堅尼可穿出不同的風格。

踏入夏天，香港天氣悶熱，總令人想到泳灘暢泳，除呼吸新鮮空氣外，也可拍吸睛美照放上社交平台呃Like！這時，一件適合打卡的泳衣必不可少，TOPick參考不同女星的泳裝穿搭照，為大家推薦5款風格泳衣，總有一款適合你！

1. 經典比堅尼

想起泳衣，一定要有經典比堅尼，簡單如純色設計，或帶有花紋已可突顯出比堅尼的美。而且選購泳衣時可考慮以鮮色系入手，拍照效果便會更為搶眼。

湯洛雯。（Instagram圖片）

王曼喜。（Instagram圖片）

陳婉衡。（Instagram圖片）

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2.比堅尼變奏

有別於經典的比堅尼，時下不少比堅尼都加入不同的剪裁元素，如斜膊及交叉繫腰款等，都可令你的比堅尼在平凡中帶點不平凡。

胡美貽。（Instagram圖片）

陳婉衡。（Instagram圖片）

陳婉衡。（Instagram圖片）

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3. 連身大露背

泳衣最吸睛之處除可展示豐滿身材外，更可選擇露背款式，絕對不比三點式遜色。

符曉薇。（Instagram圖片）

龔嘉欣。（Instagram圖片）

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4.連身花巧款

若嫌只露背的連身泳衣過於單調，可選擇連身但帶剪裁及花巧設計的新款泳衣，如有露肚及Deep V等的不同款式，加上荷葉邊的設計可更顯身材，充分展示玲瓏浮凸的身型。

符曉薇。（Instagram圖片）

胡杏兒。（Instagram圖片）

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5.密實低調款

平實樸素的女生如想選擇比堅尼，可考慮密實低調款，只要加上不同的花紋設計，或在外加上小T-shirt及小短褲，都能呈現不一樣的感覺！

李施嬅。（Instagram圖片）

謝芷倫、何泳芍。（Instagram圖片）

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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