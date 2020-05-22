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【疫情減壓】海港城韓國小清新藝術家個展　鮮明色彩從愉悅中領悟快樂

休閒 12:00 2020/05/22

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DrawingMary的作品走小清新路線，正於海港城・美術館舉行的展覽。(海港城提供)

香港人最需要尋找快樂，韓國藝術家DrawingMary的首次香港個展《Find Your Merry》可說相當應景。是次於海港城・美術館舉行的展覽，展出一系列塑膠彩及木板畫作，以其獨特畫風，為觀眾帶來平靜與歡樂。

歎一杯茶、一件蛋糕，尋找當下快樂的一刻。(海港城提供)

DrawingMary在韓國相當有名氣，畫風走小清新路綫，其畫作集比喻和抽象於一身，風格鮮明，用色簡單而大膽，大多只採用少於10種顏色和簡單線條創作。不論是繪畫文靜的女生還是白色的小狗，又或是簡單的日常用品，都以簡單的線條和明亮的色彩，把複雜的世界變得簡樸而充滿樂趣。

藝術家的作品均圍繞生活日常。(海港城提供)

我認為藝術毋須太複雜也可予人欣賞，並希望作品都能以最簡單的方式呈現，為人們帶來幸福和快樂。

展覽名為《Find Your Merry》，藝術家希望觀眾可以通過遇見畫中的「Mary」而找到歡樂。「Mary」基本上可以指世上任何熱衷於尋找樂趣的人。她說：

我相信任何人只要活在當下，都能擁有更大的快樂。

她所有的作品都跟日常所見所聞息息相關，帶領觀眾感受生命中每個簡單的時刻。觀眾可以化身為其畫中的卡通肖像，在輕鬆愉悅的環境中歌頌著快樂的内在根源。展覽現場設有多款紀念品限量發售，讓大家可把歡樂帶回家！

場內有不少限量紀念品可供選購。(海港城提供)

《Find Your Merry》DrawingMary個人展覽

日期：即日至6月21日

時間：11am-10pm

地點：海港城 ‧ 美術館（海港城海洋中心二階207號舖）

記者：陳絲韻

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