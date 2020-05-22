【港產口罩供應】Oxyair Mask HK 試產彩虹囗罩　6月初登記抽籤購買每盒30個$90

▲ Oxyair Mask HK預告6月初登記抽籤購買彩虹口罩。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張。本港首家分別達到歐洲與美國的二級口罩標準的口罩生產商Oxyair Mask HK早前預告會推出彩虹口罩，並上載試產口罩的影片。Oxyair Mask HK預告將於6月初登記抽籤購買，並將於下週會公佈詳細資料。

Oxyair Mask HK曾表示，預計六月推出彩虹特別版口罩，希望可以為香港人帶來更多正能量￼令大家可以更開心、更積極，樂觀面對疫情及逆境￼￼，￼重建屬於各位美麗的香港。而即將推出的彩虹特別版口罩正喻意風雨過後就會見到彩虹，希望大家都相信「￼只要有夢想，凡事可成真￼」。

昨晚（21日）Oxyair Mask HK於fb上載影片，表示正試產彩虹囗罩，而影片中口罩機正生產紫色口罩，Oxyair Mask HK更透露下週會試產粉紅及粉綠口罩。大批網民表示興奮，紛紛留言希望訂購。Oxyair Mask HK隨後回應網民表示，預告將於6月初登記抽籤購買3色彩虹口罩：

六月初登記抽籤購買，我哋係一盒三個色，粉紫，粉紅，粉綠，彩虹三色別注版，每盒各色十個，合共30個，每盒$90。下週會公佈詳細資料。

據Oxyair Mask HK4月8日在facebook指，他們已經成為了首家達到達到美國ASTM Level 2及歐洲標準EN14683 Type II標準的本地口罩生產商，兩項標準均表示其所生產的口罩PFE過濾率至少達到98%，以及液體/合成血液阻擋能力(mmHg)達到120的要求。詳情即睇：【港產口罩供應】Oxyair Mask HK VFE測試結果出爐 通過VFE及Level 2測試VFE多於99%

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責任編輯:羅嘉欣