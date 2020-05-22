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【喜事變白事】無視禁令廣邀200親友出席訂婚宴　16名家屬確診染疫準老爺身亡

健康 13:00 2020/05/22

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印度日前有家族舉辨大型訂婚宴活動，最終準新郎的22名家屬中有16人確診。

新冠肺炎疫情持續，全球多地實行封城或限制活動措施，其中印度亦是疫情重災區之一，總確診人數超過11萬人，逾3,500人身亡。即使在這時刻，仍然有人無視禁令，舉辨大型訂婚宴活動，受邀出席人數更接近200人，最終準新郎的22名家屬中，有16人確診，其中準老爺已離世。

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外國媒體報道，印度日前爆出訂婚儀式群組感染個案。在海得拉巴（Hyderabad）一個家族沒有遵守當局封鎖政策，5月11日舉辦了一場大型訂婚宴。據當地警方公布，有接近200多人收到這場婚宴的邀請函，被邀請的親友分別來自安伯特、巴格林格帕利、吉亞古達、戈沙馬哈爾等不同地區。

22名家屬中16人確診

而警方表示，因這場婚宴已違反禁令，在接報事件後已趕到現場終止儀式，而當時在場約有50多人。準新郎的22名家屬中，有16人檢測出對新型冠狀病毒呈陽性，4人年屆32至35歲，5人是孩子，其中一名年僅2歲。另有一名家族成員出現呼吸困難症狀。

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至於準新郎55歲的爸爸亦相繼確診，送院救治後最終在本月16日身亡。然而，家屬強調他是死於心臟病發，而非新冠肺炎。

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責任編輯：羅嘉欣

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