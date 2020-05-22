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【港版國安法】全國人大公布草案內容　法律學者：中央為香港度身訂造法律

社會 11:51 2020/05/22

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張達明指「港版國安法」就如宣布「一國兩制」無效，形容心情很沉重。（資料圖片）

全國人大今日（22日）公布建立香港國安法的決定草案，授權人大常委制定相關法律，切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆政權、組織恐怖活動及境外勢力干預特區內部事務的活動，而行政長官要就特區履行維護國家安全職責，開展國家安全教育，依法禁止危害國家安全行為等情況，定期向中央政府提交報告。

【港版國安法】人民網評論：絕不容許香港成為國家安全的短板

香港大學法律學院首席講師張達明今早在香港電台節目《千禧年代》表示，對於人大常委會提出「港版國安法」，等同為香港度身訂造法律，幫香港立法，亦是宣布「一國兩制」無效，變成「一國一制」，他形容「心情很沉重」。

【港版國安法】全國人大公布草案內容　強化執法力量　中央可在港設立機構維護國家安全

張達明指當年討論《基本法》，為何最終有23條香港自行立法的條文，是由於明白到內地與香港在保障國家安全方面的定義是南轅北轍，特別是香港有《人權法》的保障，但今次人大常委提出「港版國安法」，中央已失去耐性，中央代香港直接立法。

民建聯全力支持港版國安法　民主派呼籲沉著應對

人大常委譚耀宗表示，香港日後仍要為《基本法》23條立法，張達明表示要探討實際上出現甚麼漏洞，他指出任何人在香港有暴力行為，舉例是武裝起義，即使沒有相應的罪名，例如分裂國家，現時香港的刑事法律已可以判得很重，唯一分別是香港享有言論自由，內地維權人士所做的事情在內地會被視為顛覆政權。

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責任編輯：伍瑋瑋

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