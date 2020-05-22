【自助餐優惠】北角凱悅尚萃酒店推超筍優惠　雙人住宿＋早午自助餐低至960元

▲ 題： 北角凱悅尚萃酒店推超筍優惠，雙人住宿連早午自助餐低至960元。

新冠肺炎疫情下，北角凱悅尚萃酒店的泳池、自助餐均停止開放，不過近日已重開，現時該家四星級酒店推超筍優惠，房價連早午雙人自助餐低至960元。

據北角凱悅尚萃酒店官網顯示，星期一至五二人入住一晚，房價只需960元（連服務費 1,056元），星期六、日公眾假期入住則需990元（連服務費1,089元）。

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優惠包括：

入住標準大床客房 / 標準雙床客房一晚連雙人自助早餐

The Farmhouse咖啡廳的雙人自助午餐或Cruise空中餐廳及酒吧的精緻下午茶

只需另加港幣400元+10%便可將您的自助午餐或下午茶升級至Cruise空中餐廳及酒吧的晚市二人套餐(包括2小時的氣泡酒、啤酒及汽水無限暢飲) 或The Farmhouse咖啡廳的雙人自助晚餐

細則及條款

預訂時需提供信用卡資料以確認預訂。

抵達當天前48小時內取消預訂，將被收取一晚房費及服務費。

以上價目另設10% 服務費。

住宿連餐飲優惠將視乎實際情況供應。

所有餐廳預訂需要在入住日至少一天前安排。

以上所有用餐選擇(午餐、下午茶及晚餐)需於客房入住的當天使用。

網上預訂一經確認，酒店工作人員將聯絡客人作有關用餐安排。

此優惠如有更改，恕不另行通知。此優惠不可與其他優惠或折扣同時使用。

預訂日期

即日至 6 月 30 日

適用入住日期

即日至 8 月 30日

香港維港凱悅尚萃酒店

地址：香港北角北角邨里一號

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責任編輯：王俊賢