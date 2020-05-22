【港版國安法】全國人大建立國安法決定草案　 劉兆佳：如果中央不出手香港亂局無法平息

▲ 劉兆佳認為人大常委的舉動是反映中央對香港在短期內完成相關工作毫無信心。（資料圖片）

全國人大今日（22日）公布建立香港國安法的決定草案，授權人大常委制定相關法律，切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆政權、組織恐怖活動及境外勢力干預特區內部事務的活動，而行政長官要就特區履行維護國家安全職責，開展國家安全教育，依法禁止危害國家安全行為等情況，定期向中央政府提交報告等。

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全國港澳研究會副會長劉兆佳今日在香港電台台節目《千禧年代》表示，所有事情都是按去年四中全會的內容去發展，相信未完結，中央仍會出手。他認為人大常委的舉動是反映中央對香港能夠在短期內完成相關工作毫無信心，信心亦可能愈來愈細，尤其不少人反對立法，如果中央不出手，香港亂局無法平息，外部勢力繼續插手，這種急迫和危機感導致中央出手扭轉局面。他形容中央今次是豁出去，為達到目標，解決亂局。

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劉兆佳又稱中央已研究這個問題多年，如果人大通過議案決定，相信很快會出台，「因為愈遲出台，會愈多揣測」，也會令許多人製造恐怖活動，引致經濟動盪，這是中央不樂見。

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對於外界關注此舉是否違反《基本法》，他表示香港享有高度自治權，但人大常委會有權監督「一國兩制」實施情況，香港已回歸20多年，但一直不願意立法，中央政府無可避免要工作。

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責任編輯：伍瑋瑋