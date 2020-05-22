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【癌症單親媽】患乳癌即遭絕情夫拋妻棄子　4孩媽遇暖男伴抗癌︰謝謝疼愛我和孩子

親子 12:35 2020/05/22

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

台灣有名4孩媽媽於去年確診患上乳癌，丈夫狠心拋妻棄子，她現時遇上真愛。

大難臨頭各自飛！台灣有名4孩媽媽於去年確診患上乳癌，當時最年幼的孩子只有1歲，丈夫竟然狠心拋妻棄子，慶幸，真愛正在等待她。有暖男遇上4孩單親媽，陪她抗癌，更視孩子如己出。患癌女網民發文感謝男友的不嫌棄，讓她與孩子遇上幸福！有關帖文大獲網民讚好，紛紛鼓勵患癌媽媽。

33歲、育有4名2歲至16歲孩子的單親媽，星期一（18日）在facebook群組「爆廢公社二館」發文分享抗癌路，過往她一直有發文分享自己的遭遇，去年4月，她無意中發現胸部有凸起硬塊，檢查後發現患上乳癌，然而丈夫卻未有一起共患難，反在太太需要支持之時狠心拋妻棄子，當時最小的孩子只有1歲。

為4孩子積極治療

女網民遇上巨變，她未有消極，而是決心為了孩子要積極抗病，展開漫長化療。她為了養孩子，更每天工作至少14個小時，有感前夫離開反正是過去式，抱著人生還是要繼續的信念勇敢抗病過活。

我是個單親媽媽，目前還在抗癌路上努力著，身邊人都說我不用裝可憐就真的很可憐，我自己不這麼認為啦！

遇上真愛

是次發帖，她要感謝在遭逢巨變時遇上的男友。她沒有再怨狠前夫，更認為沒有前夫的絕情，她不會更成長，亦不會遇上真愛。她坦言因為乳癌而切除了乳房，加上育有4孩等情況，但現在的男友知道卻沒有嫌棄。

是他陪在我身邊給我力量勇敢下去的，也把我的小孩當自己的疼愛，我的小孩第一次跟他見面就直接喊爸爸了。其實我很佩服他的勇氣會選擇我，換成別的男人，聽完我故事早就跑了。

鼓勵同路人

發帖文除了感謝男友陪伴抗癌以及給她跟孩子幸福，癌症單親媽媽希望有跟她一樣病況的姐妹要勇敢追愛，不要因為已經是事實的病而自卑，放棄愛人的權力。而大量網民留言被她的堅強感動，為她加油、希望她早日戰勝病魔。

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責任編輯︰王明芳

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