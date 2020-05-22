【港版國安法】全國人大將審議國安法草案　梁君彥：符合國家及香港的利益表示理解及支持

▲ 梁君彥指對全國人大公布「港版國安法」表示尊重及支持。（曾耀輝攝）

全國人大今日（22日）公布建立香港國安法的決定草案，授權人大常委制定相關法律，切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆政權、組織恐怖活動及境外勢力干預特區內部事務的活動，而行政長官要就特區履行維護國家安全職責，開展國家安全教育，依法禁止危害國家安全行為等情況，定期向中央政府提交報告等。

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全國人大將審議有關建立香港國家安全法制的草案，立法會主席梁君彥在立法會回應指國家安全是全國人民安居樂業，有助經濟發展，改善民生，全國人大因應最新的形勢以及實際情況，行使憲法賦予的職能，制定相關法律制度，他表示尊重、理解及支持。他指出根據《基本法》香港有憲制責任，就基本法23條立法，認為特區政府在適當時間應該展開相關工作，成功落實「一國兩制」是確保香港的繁榮穩定。

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他表示近年香港的情況出了好大變化，特別在去年的問題，而基於實際情況，人大因應最新的形勢及情況行使憲制的職能，符合國家及香港的利益，他表示尊重、理解及支持。

他又反問大家是否想過去一年內每日有很多騷亂，不可以過正常的生活，是否港人所願，究竟是否繞過立法會，他表示是人大在中國憲法中有責任維護國家安全。被問到是否「鬆一口氣」，他表示作為立法會主席，任何法例都要處理，希望大家冷靜看待事件，大家處理都是為香港整體市民的利益。。

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記者：伍瑋瑋