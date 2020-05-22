【口罩供應】實惠發售30萬個CareHK成人及兒童口罩　名額6000位今起登記抽籤購買【附登記網址】

▲ 實惠再有成人及兒童口罩開售，今午接受網上預購登記。

由經民聯副主席、行政會員成員林健鋒牽頭成立的CareHK口罩廠，早前已投入生產大量本地口罩。「Pricerite實惠」今（22日）宣布，CareHK的成人及兒童口罩再度返貨，數量30萬個，今日中午起開始網上預購登記，以抽籤方式，每人限登記一次及限購一盒，名額共6,000位（成人裝4,000位及小童裝2,000位）。

實惠表示，於上一輪登記抽籤「CareHK成人口罩」而未能中籤名單，將自動參加今次抽籤，毋須重複登記，相反早前成功中籤購得「CareHK成人口罩」人士將會被退出今次抽籤。

登記詳情如下：

網上登記網址：https：//form.pricerite.com.hk/

網上登記時間： 2020年5月22日中午12：00至2020年5月24日晚上11：59

每人只限登記1次

中籤人士獲手機短訊通知日期：2020年5月28日

口罩取貨日期：2020年5月29日-2020年5月31日

未能成功預購人士將獲發相關電郵通知

CareHK 成人口罩 （尺寸：17.5 x 9.5厘米）及CareHK 兒童口罩 （尺寸：14.5 x 9.5厘米）於本港製造，每盒售價97.5元（50個裝），規格為ASTM Level 1，可過濾98%微粒子及細菌。

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責任編輯：王芷瑩