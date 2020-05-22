【降魔的2.0】劉佩玥入行7年曾感壓力崩潰　Moon因媽媽一句話學懂釋懷

▲ 《降魔的2.0》劉佩玥把家人放在首位。

劉佩玥（Moon）在劇集《降魔的2.0》中飾演啤啤，因為對塵世的執著而不願到目的地，在《降魔的2.0》中為愛奮不顧身。現實中能令《降魔的2.0》劉佩玥（Moon）有如此深刻的愛情，亦只有她的家人。每當遇到不開心的事情，家人永遠是劉佩玥（Moon）最大的心靈支柱。

▲ 劉佩玥飾演啤啤。（《降魔的2.0》劇照）

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願為弟弟義無反顧

Moon與家人感情甚好，尤其是相差2歲的弟弟，雖然小時候會欺負弟弟，甚至到「恰到佢慌」的程度，不過人愈大，兩姊弟開始明白只有對方是血脈相連的至親，Moon甚至預備對將來的老公說：「將來我老公要有心理準備，我可以為我弟弟做任何事。」

▲ Moon只有在弟弟面前才可以做自己。（陳家瑩 攝）

Moon認為和弟弟之間的感情是從生活經驗所累積的，只有在弟弟面前才可以卸下一切心防：「我不是一個會對著別人哭的人，但爺爺過身時，爸爸給了我一個電話，希望隨時可跟進情況，後來我收到一個電話要到醫院，一開門發現弟弟已經在班房門口等我，因我是姐姐故忍著不哭，但一看到弟弟，我立即情緒爆發嚎啕大哭。」

在弟弟面前，Moon總可以立即做回自己，到後來競選港姐，因進行訓練致回家太夜，爸爸媽媽已經入睡的時間，弟弟仍然會堅持等她回家，令Moon感受到弟弟其實很錫自己。

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從不欺騙弟弟

但感情再好的姊弟，也會有吵鬧的日子，Moon回憶過去，有段時期和弟弟之間存有隔膜：「有一段時間他很不喜歡我，我們在同一間學校，曾經有人在他面前說我的壞話，而我不是一個喜歡解釋的人，和他說過後，他不合聽便算，我不會強求，惟有等待。」

後來Moon和弟弟一起玩戲劇，溝通和接觸機會便多，弟弟方知道別人所說跟他認知有出入，關係才開始愈來愈好。Moon知道弟弟內心是很喜歡她這個姐姐，但明白中學階段容易受同輩影響，要自身經歷後才能體會家人的重要。

▲ Moon從不騙弟弟。（陳家瑩 攝）

Moon形容弟弟非常尊重自己，很多事情都會問姐姐意見：「他非常信任我，而這個信任是從小開始，因為我從來沒有欺騙過他。小時候可以有很多機會整蠱他，但我沒做，因這會打破我們之間的信任。」

Moon舉例：「例如那樣東西很難吃，但你告訴他：『好好吃的，試吧！』，久而久之他不會再信我。我弟弟小時候很偏吃，即使媽媽告訴他很好吃，他也不會吃，惟獨我試完後說好吃，他才會嘗試，他只相信我，真的很神奇。」

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失控爆喊靠媽媽一句安撫

Moon非常慶幸自己的家庭每天都很快樂，因為彼此甚麼都可以講，每次同檯吃飯都像慶祝，她希望自己將來的家庭，亦可以和原生家庭一樣，簡簡單單。

因為家人的支持，令Moon看淡工作上的委屈：「入行後所有委屈在我眼中都是小事，我不認為被欺負、傳緋聞等新聞會影響我，因為我甚麼都和家人講，可以一起解決，所以不開心的事也會很快忘記。入行後和家人的關係變親密了，我會將一天發生的事，小至在canteen食飯也會和他們說。」

▲ Moon一家人簡簡單單同枱吃飯最開心。（取自劉佩玥IG）

有次Moon因為缺乏休息，在化妝間對著媽媽大哭：「媽媽！我真的們累，很久沒睡很辛苦。」。Moon憶述：「在我哭訴期間，媽媽不發一言，大約五分鐘左右，媽媽才緩緩地說：『哭完了嗎？有沒有舒服些，待會出去工作吧。』

媽媽的一句話，令Moon的鬱悶立即化解，平伏心情工作。Moon從前覺得媽媽總是煩著自己，想知道女兒的行蹤。入行後，Moon和家人相處時間變少，現在反而是她主動向媽媽報到，令媽媽不會有被忽略的感覺。

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記者：鄭嘉瑤