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《輝哥為食遊III》疫境下拍攝聚焦37間香港食府　吳錫輝力撐小店為本地飲食業打氣

娛樂 15:55 2020/05/22

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

輝哥吳錫輝聯同新拍檔李璧琦主持《輝哥為食遊III》，走遍香港各區尋找美食。（被訪者提供）

經過兩輯高收視的《輝哥為食遊》後，「輝哥」吳錫輝再度展開其「為食之旅」。即將於5月24日晚播出的《輝哥為食遊III》，「輝哥」聯同新拍檔李璧琦主持，走遍香港各區的明星餐廳、私房菜、街坊老店、港式大牌檔、老字號小店等，為疫情下的香港飲食業打打氣。

2018年及2019年的兩輯《輝哥為食遊》，「輝哥」吳錫輝均帶隊去珠三角地區尋找美食，不過第3輯的重點則全面回歸本地美食天堂。

輝哥和李璧琦在《輝哥為食遊III》中走勻香港各區尋美食。第2集到了宵箕灣東大街。（TVB提供）

身兼《輝哥為食遊》系列監製及主持的吳錫輝說：「我去年7月至10月尾播出第2輯時，TVB的李寶安（現為電視廣播有限公司副主席） 已跟我傾拍第3輯的事，當時未有疫情，但我們已預計今年香港飲食市道會轉差，所以已計劃留在香港拍第3輯，而不再如之前兩輯那樣遊珠三角 。」

輝哥指出：「我由今年1月開始拍至3月尾，疫情下一直有開工。拍的時候，我一定會問店廚師及老闆奮鬥的故事，以及食肆如何在如此艱難環境下咬緊牙關生存。」 

第3集節目，輝哥會介紹在香港接近半世紀、以燒乳豬馳名的灣仔喜萬年酒樓。（被訪者提供）

13集的半小時節目，共介紹37間食肆，當中包括明星餐廳、私房菜、街坊老店、港式大牌檔、老字號小店。由傳統粵菜、新派菜餚、東南亞風味菜式以至提供特色西餐的食府，都可以在節目中找到，以大眾化消費為主。當中包括灣仔益新美食館、生記飯店、喜萬年酒樓、浙江軒、紅磡的私房菜「東煮友喜」、九龍塘的百味閣餐廳、粉嶺的客家菜館新漢記等。

輝哥大讚由Matthew及Fiona 主理的私房菜館「東煮友喜」所設計的菜式均花了不少心機，其中龍蝦伊麵的汁便用了5至6 小時餚製。（被訪者提供）

輝哥坦言，今次介紹的食肆，當中不少老字號，他已「幫襯」了15至20年之久，部分食府，輝哥甚至要用人情牌，親自邀約拍攝。他感激各食肆對節目的支持，大家在互諒互讓的原則下順利完成拍攝。「始終人家要專誠提早開門，又或利用廚師休息的落場時間給我們拍。」

談到新一輯的主題，輝哥就道出三個字：「撐小店」。他看到受疫情影響，今年香港的飲食市道比去年差得多，他希望此時推出新一輯飲食節目，能為本地飲食業帶來打氣作用。

《輝哥為食遊III》（共13集）

播出日期：5月24日起逢星期日

播出時間：晚上10時30分至11時

頻道：無綫翡翠台

記者：胡慧雯

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