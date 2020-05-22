全港首個「創意布口罩展覽」今開幕　化學博士K Kwong望與全球分享HK MASK

▲ 全港首個「創意布口罩展覽」今日開幕。(湯炳強攝)

疫境之下，口罩一度有供不應求的情況，因此市面上出現不少可重用口罩。全港首個「創意布口罩展覽」今日（22日）於旺角一個商場舉辦，展示多個不同款式的可重用HK Mask。HK Mask研發者港大化學博士K Kwong表示，希望可以將可重用口罩與全球人分享。

▲ HK Mask研發者港大化學博士K Kwong表示，希望可以將可重用口罩與全球人分享。(湯炳強攝)

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HK Mask是K Kwong構思、社企「裳樂匯坊」設計和生產的可重用、可換濾芯口罩。K Kwong表示，全球疫情嚴重，香港比其他落後地方的資源相對較多，布口罩或未必需要普及使用，但布口罩則可在貧窮國家大派用場。他又指，HK MASK的設計簡便實用，當地居民亦可以簡單自製，因此希望將口罩與全球人分享，

今日是慶祝自己個仔（HK MASK）出世100日，如今，日本部分急症室也在使用此款口罩！我希望將口罩向全球人分享！

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▲ 展覽中展示出多個不同款式的可重用HK Mask。(湯炳強攝)

展覽於旺角波鞋街商場THE FOREST今日（22日）開幕，市民可在商場一樓中庭的展覽，一睹本地設計師團隊，以及由一眾二度就業婦女刺繡出的花紋圖案的可重用布口罩，從而了解其設計理念。由即日起至6月7日，消費者只要在THE FOREST或波鞋街的合作商戶購物滿500港元及成為THE FOREST HOOOSH會員，即可換領特色布藝口罩一個。

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記者：郭家穎