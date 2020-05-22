涉刑恐案黎智英申更改保釋條件　高院法官准撤銷到警署報到

▲ 黎智英今到高等法院申請更改保釋條件。（林育慧攝）

壹傳媒集團創辦人黎智英涉於3年前刑事恐嚇一案件早前提訊，黎智英否認控罪，案件排期於8月中開審，期間黎智英准保釋不准離港，今（22日）向高等法院申請更改保釋條件，高院法官批准撤銷其每周到警署報到1次之條件，至於就更改其他保釋條件則無限期押後處理。

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黎智英今由資深大律師鄧樂勤及大律師許卓倫代表申請更改保釋條件，法官李運騰聽取雙方陳詞後，批准撤銷每周須到警署報到1次之保釋條件，至於其他更改保釋條件之申請則無限期押後處理。

黎智英離開高等法院時，記者問及若人大日後通過「港版國安法」，會否擔心觸犯有關條例，黎表示「我出去唔會觸犯嘅」。

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被告黎智英（72歲）否認1項刑事恐嚇罪，控罪指他於2017年6月4日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身受損害，意圖使他受驚。

案件排期於8月19日開審，預計審訊3天，期間黎智英准以4,000元保釋候審，期間不得離港，住在報稱地址，每周到警署報到，不得直接或間接接觸控方證人。

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記者：林育慧