陳健波主持內會主席選舉　郭卓堅申覆核許可押後裁決

▲ 郭卓堅今到庭應訊。（楊詠渝攝）

立法會主席梁君彥上周引用《議事規則》，委任財委會主席陳健波取代郭榮鏗，主持內務委員會主席選舉，最終選出李慧琼為主席。長洲居民郭卓堅日前就此提出司法覆核，指有關做法違反《基本法》，並要求法庭頒下臨時禁制令。高院法官今（22日）審理有關覆核許可申請後，決定押後裁決。

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郭卓堅今於庭上自行陳詞指，梁君彥於5月15日表示徵詢法律意見後，決定引用《議事規則》92條，委任陳健波主持內會主席選舉，但郭就質疑《議事規則》92條違反《基本法》72 (6)及75條，因為《基本法》訂明立法會主席的權力是有制約的，不能違反《基本法》及不能作出《議事規則》未有規定的事，但《議事規則》92條卻容許主席處理未有規定的事，因此屬違反《基本法》。

答辯人梁君彥及陳健波一方則回應指，終審法院於2014年梁國雄提出的案例中已表明，法庭對於立法會事務採取不干預原則，除非有違反《基本法》或有議員干犯刑事案件。而在本案中，立法會主席有權根據《基本法》72條確保會議有序進行，而內會主席選舉屬於立法會內部事除，因此法庭不應干預。

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答辯人一方續指，本案源於有人濫用《基本法》，使內會在7個月內都未能選出主席，議會無法正常運作，因此立法會主席有責任引用《議事規則》92條處理，做法並無違反《基本法》。

法官一度問及《議事規則》有否規定誰有權主持內會主席選舉，答辯人一方回應指，《議事規則》並無明文規定，但一般是由上屆內會主席召開會議，而假如上屆主席想參與本屆內會主席選舉的話，則由上屆副主席主持選舉；若上屆副主席都想參選本屆，則應由最資深的議員主持有關選舉。答辯人在法官詢問下指出，上屆副主席正是郭榮鏗。法官聽罷雙方陳詞後，決定押後裁決。

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記者：楊詠渝