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【湊仔經】三姑六婆總愛批評父母育兒法　台灣兒科醫生教4招「應對大法」

育兒經 12:25 2020/05/22

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

父母毋須太過理會旁人的批評。（iStock圖片）

父母無論多用心照顧孩子，總有三姑六婆在旁說三道四。台灣兒科醫生楊為傑認為，只要用心照顧孩子，就毋須在乎他人的言語。

楊為傑醫生近日在facebook專頁發文，他表示在門診時經常聽到家長問，「孩子是不是太胖／太瘦」、「是不是太矮／長太快」等，即使是同樣體重的孩子，都會有人嫌孩子瘦，有的則嫌孩子太胖。

父母只須用心照顧孩子

他指出，有些人主要想批評照顧者，以換得自己「比較厲害」的感覺，身高體重、語言發展只要正常就可以。人本來就有高矮肥瘦，符合正常的生長發展速度就可以。

像我就是長得矮。在成長期，那些所謂的增高秘方、名醫的轉骨藥方，也都吃過用過。爸媽花了很多錢，但顯然是對我沒用。

楊為傑醫生還舉了幾個例子，教大家「應對大法」。

例子一：

路人：哎唷！怎麼給小孩穿這麼少？會感冒啦。

我：不會喔。他身體超好，出生到現在都沒感冒過。感謝關心！

例子二：

路人：唉唷！生產打無痛不好啦。以後會腰痠背痛。

我：我太太身強體壯，不會有這問題。

例子三：

路人：等你們老了就知道。

我：如果我們老了的確有這個問題，我再來謝謝你的關心喔～～～

例子四：

路人：你們不給小孩吃糖，小孩很可憐誒！

我：不會喔。養成這種好習慣，羨慕不來的喔。

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責任編輯：王明芳

醫生 兒童健康 育兒心得 家庭教育 家庭關係

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