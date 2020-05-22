【防蚊大作戰】蚊叮蠓咬皮膚紅腫痕癢難當　皮膚科醫生教3招急救止痕法

▲ 蚊叮蠓咬皮膚紅腫痕癢難當，皮膚科醫生教3招急救止痕法。

春夏兩季炎熱潮濕，正是蚊蟲出没時期，對行山或戶外活動人士都帶來莫大困擾，一旦被蚊蟲咬噬，皮膚會紅腫、痕癢無比。如遇上這種情況，如何快速止癢？坊間流傳的天然止痕法，例如牙膏、番梘水，又有沒有效？TOPick請來皮膚科專科醫生胡惠福一一拆解。

有網民於Facebook群組「香港行山遠足之友」發文並分享圖片，指被蚊、蠓之類咬到，手腳出現十多處紅腫，於是向網友求救，希望幫忙提供止痕方法。

3招快速止痕消腫法

TOPick就此請教了皮膚科專科醫生胡惠福，他指出該網民的情況有機會是昆蟲叮咬反應（insect bite reactions）, 或蕁麻疹（urticaria），其中同蚊蟲叮咬有關的反應，稱為丘疹性蕁麻疹 （papular urticaria），患者皮膚會出現紅色丘疹，通常伴隨痕癢。

胡醫生建議了幾個方法，有助消腫、止痕癢：

1.用凍濕毛巾或冰敷患處，可減輕痕癢、腫脹感覺；

2.可塗抹潤膚霜舒緩痕癢；

3.用番梘水清洗患處。

坊間方法勿盡信

帖文下有網友留言建議事主用鹽、牙膏等天然方法止痕，胡醫生表示不建議用這兩種物品。他解釋，鹽無法改善痕癢情況，更有機會磨損角質層，傷害皮膚。

另外，牙膏雖含有薄荷成分，有機會改善痕癢感覺，但如果皮膚本身有損傷，或「搲痕」時刮損皮膚，有機會刺激傷口。

不要大力「搲」患處

胡醫生提醒，不要用力「搲」患處，一旦刮損皮膚，會增加細菌感染風險，亦容易導致色素沉澱，令蚊印更深色。他補充，若希望減輕痕癢，可輕輕拍打皮膚。

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記者：沈佩珊