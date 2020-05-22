【藝術展覽】90後戀人情迷陶藝創立製陶所　捏燒日常器物享受與陶泥交流

▲ 4年前，Ryan和Wy成立梨木製陶所，做創作、舉辦工作坊，持續鑽研陶藝。（湯炳強攝）

90後陶瓷藝術家、年輕情侶許俊傑（Ryan）和李穎儀（Wy），在大學主修視覺藝術，當時已對不少工藝感興趣。陶藝、玻璃、金工都學過，但對陶藝最著迷。畢業之後，4年前二人成立梨木製陶所，做創作、舉辦工作坊，持續鑽研陶藝。

感受身體與陶泥的連結

Ryan指一眾物料中，陶藝讓他感覺最舒服，是最能直接表現創作的媒介。「完全不用工具都做到陶瓷，可用雙手去塑造形態。」金工或玻璃需利用工具觸碰、敲打，二人更享受與陶泥的交流。Wy補充，拉坯時身體與工藝之間的連結和感應，令她印象深刻。

精神、身體都要好專注，要好好控制自己的身體。拉坯的速度、節奏一快，一下子摩擦力太大的話，陶泥受不住就會變形或倒塌。

▲ 拉坯好考專注，一分心，作品可能於一瞬間崩壞。（梨木製陶所 TOKI NASHIKI Facebook相片）

燒製入窰歷爆炸

造陶藝好花工夫，掏泥、拉坯、風乾、掃燒、上油等，多個工序費時又花心機，即使完成了，入窰燒製也充滿未知數，如溫度、物品數量，都有機會影響成果。

我們試過一打開窰，裏面發生大爆炸，差不多半窰作品也沒有了。又試過入窰後，物品燒至裂了、破了，每次開窰都既期待又怕受傷害。

與窰相處，要了解它的特性，才可減少失敗。物件在窰內的擺放位置、窰上下層的溫差，以及過千度的高溫會影響作品顏色等，都要靠反覆測試才得知，每次入窰前都要妥善計劃。

▲ 種植物的盆具亦是二人的作品。（梨木製陶所 TOKI NASHIKI Facebook相片）

Wy坦言初期會覺得崩潰，但慢慢像習慣了這些出其不意，反而欣然接受：「要經歷失敗、了解原因，才會明白陶瓷是一門怎樣的工藝。」充滿失敗的可能性，也造就每次學習的機會。

器具要經得起歷練

Ryan和Wy著重手造經得起時間考驗、實用性強的生活器具，如碗碟、花器、酒器都有。剛好有一次，因朋友介紹下認識中國茶，Ryan和Wy便因而對傳統茶道好奇，開始學習，並創作一系列的茶具。Wy指創作圍繞生活，其設計不會追潮流。

▲ Ryan曾於日本駐留3個月，於當地掘泥、塑形創作，用柴火燒製一系列茶具，包括茶壺、茶海、茶盛、茶杯等，並與各地藝術家交流。（湯炳強攝）

二人偏好大地色系，素色類如啡、灰、黑等，希望表現泥土本身的色彩，自然的色調也更容易融入生活和家居當中。

▲ 灰黑色的茶盛像個雕塑。（湯炳強攝）

▲ 茶壺配炭爐，或酒精燈用。Wy會因應茶壺形狀來泡不同的茶，如開口較窄身會泡鳥龍茶，另如茶葉較大塊的紅、白茶，會用較闊身的茶壺。（湯炳強攝）

Wy指自己在學時的藝術作品，即使有多喜歡，展期完了也像失去意義，所花的心機、時間、金錢，到最後都有個限期。故她認為好的作品，如果能一直陪住使用者，一起生活、每日都帶來新的靈感，意義會更大。

試過看到一樣物品，當下覺得好美、好喜歡，但買後卻只用了一、兩次，大掃除時清雜物就丟了。 我們的作品不會有一些好特別的元素，或吸引眼球的顏色，它們都好平實。不單放着好看，也要實用，別人買了之後每日都會想用，就是我們的創作重點。

▲ 柴火燒製好考技巧，Ryan自己劈柴、透柴，在戶外連續燒製5天。（梨木製陶所 TOKI NASHIKI Facebook相片）

設計光譜展覽「肆樂——草人木」

全方位體驗茶之盛宴。以茶為軸心，從歷史、人文、大自然等多面地展示人與茶之間的關係，讓參觀者可於寧靜舒適的氛圍下，從設計的角度中感受茶的樂趣。

日期：即日起至7月19日

地點：灣仔茂蘿街7號

記者：吳霆俊