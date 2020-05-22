【婚姻悲劇】夫妻終極AA制誕2兒一人養一個　媽媽只為細仔買飯大仔捱餓︰爸爸無俾錢

▲ 有夫妻誕下2名兒子，堅持一人養一個，買飯買衫都買給一名兒子。

父母凡事太計較，會影響下一代。台灣一對年輕夫妻自未婚同居時，已實行AA制相處，婚後AA制變本加厲，先是買樓裝修一人一半，盡量省錢不想比對方蝕底。誕下2名兒子後，夫妻更一人養一個，爸爸養大仔，媽媽養細仔。爸爸只買衫給大仔；媽媽帶2兒出街，也只買飯給細仔吃，令2兒仇視沒養自己的父母。

台灣一名網民在網上討論區PTT發帖文分享道，其夫妻朋友實行的「終極AA制」。他們年少時已未婚同居開始AA制攤分房租，一直相安無事。結婚後，兩人購入一幢4層舊樓，要重新裝修，丈夫負責1和3樓；妻子負責2和4樓。

學費及住院費只出一份

夫妻為了不比對方出錢多，在各方裝修都盡量省錢，網民形容裝修效果慘不忍睹，「還不如不要裝。」之後，夫妻誕下2名兒子，共識一人負責一個孩子的費用，爸爸養大仔，媽媽養細仔，交學費、生病住院都只出一份錢。

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日常生活中，爸爸買衫只買給大仔，嚴禁他與細仔共穿；媽媽帶2兒出街食飯，更只買給細仔，由得大仔捱餓，叫大仔要致電爸爸匯錢給她，才能有飯吃。還有想買一座鋼琴，只有媽媽和2兒要彈，爸爸不彈，爸爸就不想一人一半。

由於夫妻曾有賴帳的紀錄，雙方都企硬不想蝕底。例如媽媽曾為大仔出過一次私校學費，爸爸事後賴帳不肯還錢；爸爸亦出過一次細仔的住院費，媽媽覺得是意外，不願意一個人負擔全部超過十萬台幣（約2.6萬港元）的費用，夫妻幾乎鬧翻至報警。

2兒仇視沒養自己的父母

不過，長期為錢銀埋怨的兩夫妻，至今已快結婚10年，但兩名兒子的心理嚴重偏差，大仔仇視沒養自己的媽媽，細仔討厭爸爸。其朋友網民最後語重心長地說，

夫妻這樣，簡直跟陌生人沒兩樣，再深厚的情分，最後都在日常的金錢中AA掉了。

網民留言紛表驚訝，「見識了終極AA」，相信兩名孩子有好大陰影，並笑問兩名孩子的姓氏有AA嗎？

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責任編輯︰林綺玲