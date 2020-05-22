【移民手冊】盡睇4大熱門國家移民政策　台灣+美國+澳洲+加拿大投資移民門檻

▲ 投資移民是港人常用的的移民方法，不妨參考一下4大移民熱門國家的投資移民門檻。

近年有意移民的港人人數急升，對移民資訊渴求，其中台灣因移民門檻較低，而深得港人歡心。以下是4大移民熱門國家的投資移民門檻一覽，不妨參考。

台灣移民門檻擬收緊

港人只需投資600萬新台幣（約156萬港元），並在當地連續居住1年，並1年內不離開台灣多於30天，或連續2年內，每年在台灣居住滿270日，便可申請居留簽證入籍台灣。

不過，台灣經濟部投審會早前曾表示，正研究收緊移民門檻，營運期由1年增加至3年，且每年至少要聘請2名當地員工。

澳洲重大投資者簽證簡單

澳洲投資移民有多種類型，其中最方便港人的就是188C重大投資者簽證，無歲數、資產、英語能力限制，亦不需要營商背景。只需投資500萬澳元（約2,536萬港元）至指定的合規項目，如當地上市公司的股票或債劵等，就能申請臨時居民（TR）身份。

申請人居住年期達連續4年，每年須有40天留在當地或4年共有180天，就可轉申請888C類永久居留簽證。

美國投資移民風險增

美國移民主要有3個途徑，包括技術移民、企業投資移民及家屬團聚。較多港人選擇每年名額有1萬個的「EB5」企業投資移民，需投資50萬美元（約390萬港元）的目標就業區項目，有關項目需在2年內維持10個就業機會。

現時愈來愈多人排隊申請，從以往1至2年時間能取綠卡，現在可能要5至8年不等，存在不明朗因素，令投資風險增加。

技術移民方面，因配額不多，全球競爭激烈，而家屬團聚則要等候多時，即使是兄弟姊妹也需等待10年或以上。

加拿大引入過百萬名移民

加拿大移民局早前宣布放寬移民政策，2019年至2021年的3年間將會引入共108萬名新移民，單在2021年目標招收37萬名新移民。

加拿大是傳統移民國家，其中魁北克省仍接受港人移民，申請人需證明有200萬加元（約1,112萬港元）資產，在過去5年的2年內，必須有全面的管理經驗，包括公司策劃、管理以及財務和人事管理經驗。另外，申請人要投資120萬加元（約668萬港元）於政府指定移民基金，為期5年，其後將獲歸還本金。

申請人透過加拿大技術移民並不容易，因為大部分申請人都具大學畢業、流利英語及擁工作經驗，簡單而言，如果沒有當地僱主聘用及省政府提名，幾乎難以透過技術移民到加國。

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記者：陸明敏