【港版國安法】國安法草案分兩步推進　王晨：23條立法有長期被擱置風險

▲ 王晨指他基本法23條立法一直未完成，法案已被別有用心的人污名化、妖魔化。（央視新聞網）

全國人大今日（22日）公布建立香港國安法的決定草案，授權人大常委制定相關法律，切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆政權、組織恐怖活動及境外勢力干預特區內部事務的活動，而行政長官要就特區履行維護國家安全職責，開展國家安全教育，依法禁止危害國家安全行為等情況，定期向中央政府提交報告等，草案共有7條。

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全國人大副委員長王晨在人大會議説明有關香港維護國家安全的決定草案，他表示中央和國家有關部門綜合分析、評估和研判各種因素的基礎上，經認真研究並與有關方面溝通後，提出採取「決定」加「立法」的方式，分兩步推進。

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第一步是全國人大根據憲法和香港基本法的有關規定，作出有關決定，就相關問題作出若干基本規定，同時授權人大常委會制定相關法律；第二步是常委會根據憲法、香港基本法和全國人大有關決定的授權，結合香港具體情況，制定相關法律並決定列入香港基本法附件三，由香港在當地公布實施。

他表示常委會會議星期一聽取和審議《國務院關於香港特別行政區維護國家安全情況的報告》，認為有必要從國家層面，建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，同意國務院提出的建議。

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王晨又指根據草案內容，人大常委會可根據授權制定相關法律，納入基本法附件三在港實施。草案並會明確規定香港特別行政區應當建立健全維護國家安全的機制、機構和執行機制。中央政府維護國家安全的有關機關，可根據需要在香港特區建立機構，依法履行維護國家安全相關職責，並會明確規定行政長官，應就特區履行維護國家安全職責，開展國家安全推廣教育，依法禁止危害國家安全的行為等情況，定期向中央政府提交報告。

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他亦到提到，基本法23條立法一直未完成，當年立法受挫以來，被別有用心的人污名化、妖魔化，基本法的相關明確規定有長期被擱置風險，近來有活動嚴重挑戰一國兩制底線，危害國家主權和安全利益，必須訂立法律預防和懲治。

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責任編輯：伍瑋瑋

