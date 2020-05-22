運輸署宣布駕駛考試及筆試將於下周一及周二起恢復
運輸署今日（22日）表示，為配合政府宣布逐步恢復公共服務，將於下周一（25日）恢復首次及重考生駕駛考試排期服務，包括網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務，以及於下周二（26日）恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。
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運輸署發言人指，重考生快期網上及電話預約服務亦將於5月25日恢復，申請人在成功預約重考生快期後，必須在成功申請日期後起計2個工作天內，以有效的個人電子證書登入香港政府一站通網上預約駕駛考試網頁或於辦公時間內親身／經由代辦人帶同所需文件到指定的牌照事務處確認考期及繳交考試費用。
而駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務將於5月26日恢復，因筆試服務暫停而未能進行筆試的考生，已安排在5月26日或之後進行有關筆試，並獲個別發信通知其新訂的考試日期。
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運輸署會在筆試中心實施預防感染措施，包括考生座位安排上會保持適當距離，以及加強清潔考試中心內的電腦。所有參與筆試人士，必須在試場內及應試期間戴上口罩，並在進入試場前使用酒精搓手液清潔雙手，以及必須接受運輸署在現場安排的體溫檢測。沒有佩戴口罩、拒絕接受體溫檢測、或體溫檢測結果高於攝氏37.5度的考生會被拒絕進入試場，考試日期將另行安排。
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責任編輯：郭詩詩