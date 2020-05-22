【港產口罩供應】HKTVmall公布　第三輪3000名預購口罩中籤幸運兒名單

▲ HKTVmall公布，第三輪3000名預購口罩中籤幸運兒名單。

新冠肺炎疫情影響全球，本港口罩一度供應緊張，HKTVmall在4月13日起以「先登記抽籤，中籤後購買」形式開賣口罩，HK TVmall今日（22日）公布第三輪預購口罩中籤幸運兒名單。

據HKTVmall官網顯，第三輪3000個名額如下：

https://bit.ly/2WTJAOA

惟官網及官方Facebook未公布相關幸運兒購買口罩的詳情。

按上一輪公布預購口罩中籤幸運兒的情況，HKTVmall在Facebook發文公布，當時帖文稱，3,000名幸運兒今日內會收到手提電話短訊，以及應用程式內的訊息（會員限定），內有購買連結，每人可購買口罩一盒（30片）。

購買步驟必睇：

https://bit.ly/3cqN2FL

上一輪公布中籤幸運兒的帖文又稱，為了減少不必要誤會，是次不中籤的朋友，是不會收到任何通知，但不用灰心，抽不中的仍然會自動參與下一輪抽籤。

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責任編輯：羅嘉欣