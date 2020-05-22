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【新冠肺炎】本港新增至少兩宗輸入個案　衞生防護中心下午交代疫情

社會 14:13 2020/05/22

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本港新增至少兩宗輸入個案，衞生防護中心下午交代疫情。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，昨日有新增８宗輸入個案；消息指今日（22日）再有新增至少兩宗確診個案，屬輸入個案，患者從英國返港；至今已是連續第8日沒有本地感染病例。衞生防護中心及醫管局下午將會召開記者會，本港至昨日(21日)累計有1,063宗確診個案，另有1宗疑似病例，4宗死亡。

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衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

而食物及衞生局局長陳肇始昨於社交平台表示，7至9月會有1500個檢疫單位陸續落成，倘若屆時疫情穩定，會盡快交還駿洋邨。

本港今年接獲5宗食肉菌感染2人亡　7旬翁訪青衣街市後感染2日後死亡

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記者：伍瑋瑋、陳正怡

陳肇始 食物及衞生局 衞生防護中心 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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