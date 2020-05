【學英文】認識「foreign」的多重意思　有「陌生的」「外來」之意

失業率飈升至十年新高,而且預計會進一步急劇惡化。政府應盡快落實暫停輸入外勞(foreign labour)或加強其申請審查,優先保障本地人就業。

形容詞foreign有兩個意思,都有「外來」之意。上文提到的「外勞」(foreign labour)即是「外國的勞工」,foreign可以解「外國的」,不是自己國家的。例如,a foreign language(外語)、a foreign accent(外國口音)、a foreign country(外國)、a foreign currency(外幣)、foreign affairs(外交事務)等。

Foreign也可以解「陌生的、非自身的」。例句︰

If a foreign substance is detected, the immune system will be activated.(如果發現到外來物質,免疫系統就會啟動。)

常用句式to be foreign to somebody,表達「因為不了解,所以對某人來說是陌生的」。例如,

As a German, this concept was completely foreign to him before he came to China.(作為德國人,在來中國之前,這個概念對他來說是完全陌生的。)

Financial terminologies are quite foreign to me.(財務術語對我來說相當陌生。)