  • 27°C
香港時間 : 2020522日 (週五) 14:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版國安法】一文看清全國人大公布國安法內容重點　針對4類行為涉7項內容

社會 13:20 2020/05/22

分享：

熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

消息指人大將通過授權人大常委會審議法案細節，最快6月底拍板，再由港府於9月前公布出台。

第十三屆全國人大三次會議議程包括審議「港版國安法」，公布決定草案，授權人大常委制定相關法律，切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆政權、組織恐怖活動及境外勢力干預特區內部事務的活動，而行政長官要就特區履行維護國家安全職責，開展國家安全教育，依法禁止危害國家安全行為等情況，定期向中央政府提交報告等。TOPick綜合人大的發布，一文看清此法內容。

【港版國安法】國安法草案分兩步推進　王晨：23條立法有長期被擱置風險

針對行為

1 顛覆國家政權

2 分裂國家

3 恐怖活動

4 以及外部勢力干預

立法程序

分兩步推進港版國安法，並列入基本法附件三

中央和國家有掛部門提出採取「決定+立法」的方式，分兩步推進：

第一步，全國人大就相關問題作出若干基本規定，同時授權全國人大常委會制定相關法律；

第二步，全國人大常委會根據憲法、香港基本法並結合香港具體情況，制定相關法律並列入香港基本法附件三。

【港版國安法】全國人大將審議國安法草案　梁君彥：符合國家及香港的利益表示理解及支持

草案5大基本原則 

1 堅決維護國家安全。任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港基本法權威、利用香港對內地進行滲透的破壞都觸碰底線，絕不允許。

2 堅持和完善「一國兩制」制度體系。必須堅定不移並全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。

3 堅持依法治港。憲法和基本法共同構成香港的憲制基礎。

4 堅決反對外來干涉。對於任何外國制定、實施干預香港事務的有關立法、行政或其他措施，國家將採取一些必要措施進行反制。

5 切實保障香港居民合法權益。維護國家安全同尊重保障人權，根本上是一致的。

【港版國安法】全國人大公布草案內容　強化執法力量　中央可在港設立機構維護國家安全

7項條文

七則主要內容 特首應開展國家安全推廣教育

1 闡明國家堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。

2 闡明國家堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預香港事務，採取必要措施進行反制。

3 明確規定維護國家主權、統一和領土完整是香港的憲制責任。

4 明確規定香港應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制；中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港設立機構。

5 明確香港行政長官應當就履行維護國家安全指責、開展國家安全推廣教育、依法禁止危害國家安全的行為等情況。

6 明確相關立法的憲制含義包括：授權全國人大常委會制定相關法律，相關法律的任務是切實防範、直指和懲治中國任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等行為以及外國和境外勢力干預香港事務的活動。

7 本決定自公布之日起施行。

消息：「港版國安法」料6月交人大常委會商細節　9月前港府公布實施

推行時間

消息指有關議程下周四（28日）表決，6月商討細節，再由港府於9月前公布出台

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報http://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋

一國兩制 基本法 國安法 人大常委 香港 中國

最高瀏覽

【愛妻號】前助手老婆被嘲醜樣似菲傭　台男星宥勝發文護妻︰我覺得她很美
10:37 2020/05/21
【愛妻號】前助手老婆被嘲醜樣似菲傭　台男星宥勝發文護妻︰我覺得她很美
【黑心工場】內地黑心雞脾加工工場曝光　變壞雞脾加工後轉售連鎖炸雞店
11:22 2020/05/21
【黑心工場】內地黑心雞脾加工工場曝光　變壞雞脾加工後轉售連鎖炸雞店
【飛虎之雷霆極戰】蒙嘉慧7年後再拍TVB劇　Yoyo自揭與鄭伊健生活點滴
15:34 2020/05/21
【飛虎之雷霆極戰】蒙嘉慧7年後再拍TVB劇　Yoyo自揭與鄭伊健生活點滴