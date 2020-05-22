【港版國安法】一文看清全國人大公布國安法內容重點　針對4類行為涉7項內容

▲ 消息指人大將通過授權人大常委會審議法案細節，最快6月底拍板，再由港府於9月前公布出台。

第十三屆全國人大三次會議議程包括審議「港版國安法」，公布決定草案，授權人大常委制定相關法律，切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆政權、組織恐怖活動及境外勢力干預特區內部事務的活動，而行政長官要就特區履行維護國家安全職責，開展國家安全教育，依法禁止危害國家安全行為等情況，定期向中央政府提交報告等。TOPick綜合人大的發布，一文看清此法內容。

【港版國安法】國安法草案分兩步推進 王晨：23條立法有長期被擱置風險

針對行為

1 顛覆國家政權

2 分裂國家

3 恐怖活動

4 以及外部勢力干預

立法程序

分兩步推進港版國安法，並列入基本法附件三

中央和國家有掛部門提出採取「決定+立法」的方式，分兩步推進：

第一步，全國人大就相關問題作出若干基本規定，同時授權全國人大常委會制定相關法律；

第二步，全國人大常委會根據憲法、香港基本法並結合香港具體情況，制定相關法律並列入香港基本法附件三。

【港版國安法】全國人大將審議國安法草案 梁君彥：符合國家及香港的利益表示理解及支持

草案5大基本原則

1 堅決維護國家安全。任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港基本法權威、利用香港對內地進行滲透的破壞都觸碰底線，絕不允許。

2 堅持和完善「一國兩制」制度體系。必須堅定不移並全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。

3 堅持依法治港。憲法和基本法共同構成香港的憲制基礎。

4 堅決反對外來干涉。對於任何外國制定、實施干預香港事務的有關立法、行政或其他措施，國家將採取一些必要措施進行反制。

5 切實保障香港居民合法權益。維護國家安全同尊重保障人權，根本上是一致的。

【港版國安法】全國人大公布草案內容 強化執法力量 中央可在港設立機構維護國家安全

7項條文

七則主要內容 特首應開展國家安全推廣教育

1 闡明國家堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。

2 闡明國家堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預香港事務，採取必要措施進行反制。

3 明確規定維護國家主權、統一和領土完整是香港的憲制責任。

4 明確規定香港應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制；中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港設立機構。

5 明確香港行政長官應當就履行維護國家安全指責、開展國家安全推廣教育、依法禁止危害國家安全的行為等情況。

6 明確相關立法的憲制含義包括：授權全國人大常委會制定相關法律，相關法律的任務是切實防範、直指和懲治中國任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等行為以及外國和境外勢力干預香港事務的活動。

7 本決定自公布之日起施行。

消息：「港版國安法」料6月交人大常委會商細節 9月前港府公布實施

推行時間

消息指有關議程下周四（28日）表決，6月商討細節，再由港府於9月前公布出台

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記者：伍瑋瑋