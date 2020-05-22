【寵妻無極限】孫耀威放閃轉帳520萬給太太　分享兩大投資法成功住豪宅

▲ 孫耀威5.20高調放閃轉帳520萬給太太。

近年主力在內地發展的孫耀威，由歌手轉型成網紅，財源滾滾，早前5月20日，孫燿威在微博發布一張截圖，照片顯示他匯了5,201,314元人民幣給愛妻陳美詩，高調在5.20放閃，令網民只有羡慕份兒，更有人留言：「貧窮限制了我想像！」

孫耀威520當天發布一張轉帳明細截圖，照片顯示他匯了5201314元人民幣（約530萬港元），孫耀威在配文寫道：「今天我轉了5,201,314給她了！」並標記「#520快樂」、「#520我愛你」。

▲ 孫耀威向太太轉帳520多萬示愛。（影片截圖）

愛妻陳美詩也轉發了丈夫微博，還笑稱「直接把卡給我就好了」。

雖有人質疑轉帳金額是P圖，因網上轉帳金額未必可以這麼高，但也大讚孫耀威的示愛心意。

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▲ Eric曾分享家中豪宅內貌。（影片截圖）

因揮霍無度學習理財

現年47歲的孫耀威，早於1993年便出道，先後在台灣、日本及韓國等地的樂壇發展，至2007年重返香港樂壇，第一首派台歌為《思前戀後》，大受樂迷歡迎，成為三台冠軍歌。

孫耀威自稱曾是一個超級享樂主義者，錢都寧願花在衣服及汽車上。

後來，隨年紀成熟，他開始知道理財的重要，做了適當的投資，以買樓為主。

▲ 孫耀威主力在內地發展，吸金力驚人。（取自微博）

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他早在2000年已購入第一層樓，是一個海景單位。數後就成功放盤，賺了一筆。

孫耀威曾透露，自己的買樓方法是「主攻大屋苑及細銀碼的單位」，用以放租，租金便可繳付大單位的租金。

▲ 孫耀威家中還有私人電梯。（影片截圖）

他亦會用「分散投資法」，孫耀威稱：「若只買一個大單位，當它出現問題時便難以解決，而以同一筆錢買多個的小單位，便可減低風險，因為多個單位同時出現問題的機率較低。」

事實孫耀威吸金力強，他主力北上工作，並拍攝電視劇集。

▲ Eric和陳美詩相愛十年依然恩愛。（取自微博）

去年，他獲內地知名直播平台「虎牙」，以逾5,000萬港元酬勞，邀請加盟做主播，2小時可賺7位數字，吸金力驚人。而他現時的抖音短片每條亦有不少人按讚，在內地很受歡迎。

在2017年4月，他與拍拖8年的陳美詩在美國結婚，二人未有子女，但相戀逾10年仍非常恩愛。

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