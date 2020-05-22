  • 27°C
香港時間 : 2020522日 (週五) 14:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【DSE歷史科】消息：考評局將取消文憑試歷史科爭議試題

社會 13:34 2020/05/22

分享：

熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

2020年中學文憑試（DSE）歷史科其中一條必答題引起社會極大爭議。（資料圖片）

今屆中學文憑試（DSE）歷史科一條試題被指迴避日本侵華事件，引起社會極大爭議，教育局破天荒要求考評局取消試題。消息指，考評局將取消文憑試歷史科爭議試題。

【DSE歷史科】中日關係題目惹爭議　楊潤雄：要求考評局取消是次歷史科有關試題

有關題目問及考生是否同意「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」。教育局局長楊潤雄早前於記者會上表示，當年日本發動對華侵略，抗日戰爭造成數以千萬計同胞喪生，公開試試題出現這麼令人偏頗的設計，不但跟課程設計不吻合，也嚴重傷害侵華戰爭中，曾受莫大苦難的國民其感情和尊嚴。為了維護文憑試的公平性及公正性，要求考評局取消試題。

【DSE歷史科】中日關係試題惹爭議　考評局深夜聲明將嚴肅跟進處理　確保考生得到公平及準確評核

行政長官林鄭月娥早前亦形容今次的事件是一個專業失誤事件。考評局發言人於早前亦發聲明指，考評局委員會討論後，同意全力配合教育局檢視擬題機制。

【DSE歷史科】林鄭月娥：DSE歷史科試題爭議令人遺憾　事件是專業失誤非政治干預

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋、郭詩詩

DSE 楊潤雄 教育局

最高瀏覽

【愛妻號】前助手老婆被嘲醜樣似菲傭　台男星宥勝發文護妻︰我覺得她很美
10:37 2020/05/21
【愛妻號】前助手老婆被嘲醜樣似菲傭　台男星宥勝發文護妻︰我覺得她很美
【黑心工場】內地黑心雞脾加工工場曝光　變壞雞脾加工後轉售連鎖炸雞店
11:22 2020/05/21
【黑心工場】內地黑心雞脾加工工場曝光　變壞雞脾加工後轉售連鎖炸雞店
【飛虎之雷霆極戰】蒙嘉慧7年後再拍TVB劇　Yoyo自揭與鄭伊健生活點滴
15:34 2020/05/21
【飛虎之雷霆極戰】蒙嘉慧7年後再拍TVB劇　Yoyo自揭與鄭伊健生活點滴