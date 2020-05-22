【DSE歷史科】消息：考評局將取消文憑試歷史科爭議試題

▲ 2020年中學文憑試（DSE）歷史科其中一條必答題引起社會極大爭議。（資料圖片）

今屆中學文憑試（DSE）歷史科一條試題被指迴避日本侵華事件，引起社會極大爭議，教育局破天荒要求考評局取消試題。消息指，考評局將取消文憑試歷史科爭議試題。

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有關題目問及考生是否同意「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」。教育局局長楊潤雄早前於記者會上表示，當年日本發動對華侵略，抗日戰爭造成數以千萬計同胞喪生，公開試試題出現這麼令人偏頗的設計，不但跟課程設計不吻合，也嚴重傷害侵華戰爭中，曾受莫大苦難的國民其感情和尊嚴。為了維護文憑試的公平性及公正性，要求考評局取消試題。

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行政長官林鄭月娥早前亦形容今次的事件是一個專業失誤事件。考評局發言人於早前亦發聲明指，考評局委員會討論後，同意全力配合教育局檢視擬題機制。

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記者：伍瑋瑋、郭詩詩