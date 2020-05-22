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【前路未卜】帆船度假卻遇上馬爾代夫因疫情封港　美國夫婦被迫海上飄浮2個月面臨颱風季

休閒 16:28 2020/05/22

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Godfrey夫婦3月頭坐帆船由斯里蘭卡駛至馬爾代夫，怎料遇上馬爾代夫因疫情封港。

新冠肺炎全球肆虐，疫症爆發期間全球不少國家及地區也封關封港應對。有對美國夫婦3月頭由斯里蘭卡出發展開帆船之旅，打算到度假天堂馬爾代夫，怎料到達馬爾代夫時當地卻因疫情封港，兩人被迫在船上隔離，至今已飄流海上兩個多月。

Leslie及Andrew大學年代已開始計劃以帆船環遊全世界的夢想，怎料今年馬爾代夫之行卻被隔離海上。（網誌圖片）

原本居住在美國拉斯維加斯的38歲夫婦Andrew及Leslie Godfrey，自從大學時代已開始計劃5年的環遊世界航行之旅，在過去的4年半，他們曾遊歷全球多個熱帶島嶼及繁華城市。而這次馬爾代夫的航到之旅，會沿着有魔鬼魚、海豚及鯨魚居住的群島一直向南行，到訪印度洋其他小島，再駛至南非。

Godfrey夫婦在3月7日從斯里蘭卡出發，12號到達馬爾代夫北部的蔚藍海域，但由於海上沒有網絡服務，他們並不知道抵達馬爾代夫前，當地已有8宗新冠肺炎確認個案，甚至宣布進入緊急狀態，立即封港。

同樣被隔離海上的鄰居也守望相助，分配由當地派發的物資。（網誌圖片）

防疫官員禁止Godfrey在內的多艘帆船泊港，並要到指定海域隔離，馬爾代夫會運送基本物資過去，亦允許他們登上一個杳無人煙的環狀珊瑚島。他們有在網誌上分享隔離生活，有時會與「鄰居」捉魚炮製晚餐，間中亦會到「隔離島」休息一下。

馬爾代夫允許船上的人登上一僻靜的珊瑚島，他們定期會上岸休息一下。（網誌圖片）

但兩個多月過去，Godfrey夫婦至今已仍被隔離，海上飄浮之旅看似快樂，但其實背後危機處處。馬爾代夫開始進入雨季，有時會下起雷雨，甚至颱風，對於一艘小帆船來說是非常危險。

馬爾代夫開始踏入打風季節，對飄流海上的船隻來說是非常危險。（網誌圖片）

Godfrey夫婦現正有兩個考慮，繼續留在相對較安全的馬爾代夫上等待疫情過去，或駛到離家較近但未知狀況的國家。但他們並不知道那個地區未被封港，很怕到達該地時疫情突然有變，再次封港被迫扔回大海上，繼續飄浮，前途未卜。

在海上隔離的日子，Andrew會潛落水裡捉魚作為食材。（網誌圖片）

記者︰黃依情

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