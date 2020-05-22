反修例首暴動案續審　控方撤申速龍使用秘密通道官指擬追究

▲ 被告湯偉雄（38歲）（右）及杜依蘭（41歲）（左）早前否認1項暴動罪及2項無牌管有無線電通訊器具罪。（資料圖片）

去年7.28中上環反修例衝突中，1對夫婦及17歲女學生被控暴動罪，為反修例事件中首宗開審的暴動案，案件今（22日）於區域法院續審。控方早前申請為隸屬特別戰術小隊的證人申請使用特別通道，但今撤回申請。法官對此表示不解，提醒控方法庭可能會追究。控方其後傳案發日特別戰術小隊指揮官作供，講述當日現場情況及拘捕被告過程。

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3名被告為夫婦湯偉雄（38歲）及杜依蘭（41歲），與現年17歲女生，3人早前否認1項暴動罪，夫婦另否認2項無牌管有無線電通訊器具罪。



控方早前擬為隸屬特別戰術小隊的證人申請特別通道，惟辯方提出反對。控方今天撤回申請，指有另一方式處理。法官指，控方行為浪費了法庭時間，法庭可能會追究，又提到曾在開審前查問控方是否需要屏風，但控方表示不需要，無法理解期間情況有何改變。

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控方今傳召高級督察潘誦騏，潘為反恐特勤隊行動2隊小隊指揮官。潘供稱，於案發日下午5時50分，他帶領特別戰術小隊C大隊B組的21名隊員到德輔道西東行線，協助機動部隊佈防，其後於6時55分收到指示並進行驅散，而驅散範圍包括德輔道西、奇靈里、東慈商業中心後巷及西源里。



潘續供稱，於德輔道西進行驅散行動期間，不斷有雜物飛來，警方當時亦使用催淚彈，部分示威者後退，而警方期間因被示威者以鐵欄、膠欄及雨傘等雜物築成的障礙物阻擋，因而曾暫停過推進。潘指，當時他看到在障礙物後方約20至30米外，仍有戴着口罩、頭盔及攜有雨傘的示威者聚集。

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潘供稱，當警方繼續推進及驅散示威者，有示威者進入奇靈里，他指派隊員到後巷繼續驅散，其後有示威者走進西營盤港鐵站，亦有示威者逃向東慈商業中心後巷及西源里方向，他指揮隊員不要追入港鐵站，並向西源里方向繼續驅散，其後有隊員向他報告，指於西源里截停1男2女，並以涉嫌未經批准集結、非法集結及藏有攻擊性武器拘捕3人，其後交由刑偵便衣探員接手；聆訊下午續。



控罪指，3名被告於2019年7月28日在香港德輔道西近西邊街一帶，連同其他人參與暴動。

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記者：王仁昌