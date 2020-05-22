警方懷疑一網上眾籌平台涉欺詐成份　疑犯以協助反修例流亡人士為名籌得63萬元

▲ 網絡安全及科技罪案調查科莫俊傑警司（右）今日（22日）會見傳媒。（曾秋文攝）

網絡安全及科技罪案調查科莫俊傑警司今日（22日）會見傳媒指，警方今年3月份，調查一宗涉嫌管理散播仇恨言論及虛假訊息和煽動暴力的案件時，發現有一個網上眾籌平台，在舉辦眾籌活動時，疑有欺詐成份。

【港版國安法】一文看清全國人大公布國安法內容重點 針對4類行為涉7項內容

經調查後5月20日在大埔區拘捕1名男子（32歲），涉嫌「洗黑錢」罪名。警方相信疑犯經營有關籌款活動，該眾籌活動是協助在反修例風波中，以流亡海外的人士為名，在去年9月成功籌得63萬元。

警方懷疑其中涉及欺詐成份，正追查眾籌得來的金錢去向。在行動中檢獲3部電腦、2部手機和1部平板電腦，及凍結被捕人士45萬元資產，案件仍在調查中。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：曾秋文