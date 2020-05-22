【限時劈價】MUJI無印良品一連10日會員優惠周　限定生活用品服飾大減價最低6折再9折

▲ MUJI無印良品由即日起至31日，會舉行一連10天「MUJI week無印良品週間」。（MUJI提供）

MUJI無印良品由即日起至5月31日會舉行一連10天的「MUJI week無印良品週間」，MUJI passport會員於推廣期內，可以最抵優惠價格選購限定多款的夏季服飾、生活用品及食品等，以及可在Cafe&Meal MUJI獲得堂食餐飲優惠，兼享額外MUJI積分。

MUJI week無印良品週會分為兩個階段，分別是5月22日至26日及5月27日至31日，期間會推出不同限定優惠商品及Cafe&Meal MUJI堂食餐飲優惠，精選優惠逾20項。

▲ 面部護理產品︰原價$10至$250，會員優惠8折再9折（MUJI提供）

首輪階段限定優惠商品包括有男、女及童裝麻質服飾（會員優惠6折後再9折）、寢室布藝套裝（原價380元至1,760元，會員優惠324元至405元）及面部護理產品（原價10元至250元，會員優惠8折再9折）等。

▲ 男、女裝有機棉短袖T裇︰原價85元至180元，會員優惠2件或以上8折再9折（MUJI提供）

而第二階段限定優惠商品則有男、女裝有機棉短袖T裇（原價85元至180元，會員優惠2件或以上8折再9折）、PE儲物箱（原價20元至95元，會員優惠2件或以上8折再9折 ）及薄被（ 原價250元至880元，會員優惠7折再9折）等。

餐飲方面，會員可獲得多款限定Cafe&Meal MUJI的餐飲優惠並兼享額外9折，如以9折再9折的價錢享用下午茶套餐（原價50元至98元），以及買一送一及再9折優惠享用果汁飲品。

▲ 會員在Cafe&Meal MUJI享用餐飲優惠，兼享額外9折。（MUJI提供）

於無印良品或Cafe&Meal MUJI單次消費滿2,000元或以上，即可額外獲贈100元MUJI積分。而入會方法非常簡單，只需下載MUJI passport手機應用程式，即可成為會員，享用以上優惠。

記者︰黃依情