【移居星馬】許紹雄移居新加坡住4千呎大屋　李家聲大馬第二家園退休歎世界【多圖】

▲ 港星移居星馬享退休生活，許紹雄、李家聲住豪華獨立屋。

新加坡及馬來西亞成為不少港人移民之選，只因當地樓價平，加上生活節奏比香港慢，故近年吸引不少港星藝人也移居星馬，如許紹雄、李家聲等，均打算在當地過退休生活。

人稱Benz雄的許紹雄早年一家人移居新加坡，更以400萬新加坡幣（逾2,300萬港幣）於當地購入4千呎獨立大屋，跟家人享天倫；另一港星李家聲兩年前正式移居到檳城，以150萬購入海景單位，過著悠閒生活，令人羨慕。

許紹雄住4千呎大屋

太太為新加坡人的許紹雄，於1992年結婚時已成為新加坡永久居民（非公民），而他們一家人經常往返兩地，直到近年他想要過穩定的生活，加上女兒又大學畢業，故去年決定一家人移居新加坡，他更透露與太太移居當地後搞珍珠奶茶生意。

【移居新加坡】許紹雄4千呎6房獨立屋曝光 為妻女居獅城料退休賣奶茶【多圖】

▲ 許紹雄跟妻女及外母等親人同住。（取自facebook）

已取得公民身份的許紹雄花費400萬新加坡幣（逾2,300萬港幣）於義順區購入三層半高獨立屋，早前許紹雄一家接受新加坡媒體訪間，Benz雄的3層半豪宅內貌首次曝光，4千呎大屋擁有6間房及一個泳池，可供一家人空閒時享受最愛的水上活動。

▲ 許紹雄位於義順區的三層獨立屋。（影片截圖）

▲ 許紹雄家裡有小型泳池。（影片截圖）

豪宅內部裝修華麗，其中一間採光極好的偏廳，放有高桌椅以及吊籃椅，許家平日會在偏廳聚會閒聊、玩遊戲聚天倫。

▲ 許紹雄家裡客廳。（影片截圖）

80後香港女牙醫嫁到新加坡 在職媽媽：希望兒子學繁體中文【有片】

▲ 家中偏廳裝潢很美。（影片截圖）

受訪時許紹雄提到這間房子讓他們一家感到很舒服，每一個角落他都很喜歡：「每次都感覺不想走了，這個屋子留人的。」

▲ 許紹雄跟妻女。（取自instagram）

李家聲享受大馬悠閒

另外現年52歲的藝人李家聲約滿TVB後沒再續約，他參加了馬來西亞第二家園計劃，於2018年10月正式移居到檳城，於檳城購下逾千呎的單位，移居當地享受簡樸的退休生活。

原來家聲在2018年曾意外傷腳，以致斷腳筋及大動脈破裂，辭演TVB劇《大帥哥》。後來，他與太太Judy往馬來西亞檳城旅行散心，家聲表示首次踏足檳城便即愛上，形容當地的民風純樸，猶如舊時的香港。

【第二家園】移居檳城享逾千呎海景大屋 李家聲大馬重拾昔日香港人情味

▲ 李家聲在檳城享受舒泰生活。 （被訪者提供）

【第二家園】姜皓文熱愛檳城購豪宅歎世界 太太殷寧出移居大馬指南書

2018年家聲跟太太移居到檳城峇都丁宜生活，並以約150萬港元於當地置業，購入一個1,100呎的海景單位。

▲ 李家聲的千呎大屋有無敵海景。

他曾出席一個大馬房產分享會上稱：「來到檳城後令我覺得有如回到小時候，特別喜愛這裏的雲吞撈麵，都是以豬油及豉油來撈，有以前的感覺。」他續指：「當很多事物都給我童年感覺時，令我愈來愈喜歡這個地方。」

▲ 李家聲很愛當地純樸民風。 （被訪者提供）

另外他又大讚當地人很熱心，大家都說得一口流利廣東話，令他有種親切感。

TOPick【低成本移居手冊】電子書直接下載鏈結

其他移民報道，即睇：https://bit.ly/2TubdLL

【台灣移民】黃秋生擬移居台北 移民台灣4大途徑你要知【內附申請方法】

【移民加拿大】鄭丹瑞曾被加國稅局追數 阿旦幾乎破產：前半生積蓄沒了