【翻版阿嬌】美女嫁有錢工程師辦世紀婚禮　公主式生活不願工作開支龐大1年後離婚

▲ 台灣有名女生在親友眼中是幸福人妻，可是婚姻只維持1年，錢銀財政問題破壞婚姻。

日前鍾欣潼（阿嬌）與台灣醫生賴弘國離婚，結束14個月的婚姻引起關注。台灣有婚禮顧問分享有位女士有類近阿嬌的經歷，外人看著她跟丈夫舉行世紀婚禮，以為非常幸福，怎料婚姻只維持了1年，錢銀財政瓜葛成為破壞婚姻的導火線。

於5月中，台灣節目「新聞挖挖哇」，婚禮顧問VIVI在節目上分享一則個案。一名收入豐厚的電子行業工程師因工作環境難找女朋友，透過朋友介紹認識了一名美女，2人拍拖不到1年便決定結婚。

在籌劃婚禮上，未婚夫不惜擲上千金寵愛未婚妻，婚禮的一切交由女方決定，而女方因自小家境不好，為了證明找到好老公，決定豪花舉行世紀婚禮，包括舉行海外豪華婚禮，回到台灣又在五星級酒店舉行多一場婚宴，專邀請長輩親友，延開30席但不收人情。

禮服婚鞋價值不菲

VIVI有出席台灣當天的婚宴，知道新娘的多套禮服花費驚人高達200萬台幣（約52萬港元），因為有一半不是租借而是直接買。婚鞋方面，她買了10多對鞋，當中有跟藝人林志玲的婚鞋同款，最貴是20萬台幣（約5萬2千港元），其他一對也要8至10萬台幣，即每對鞋2萬港元起。此外，婚禮攝影、婚禮顧問等也是用頂級貴價的。

２人的世紀婚禮羨煞旁人，親友認為女方自始將成為幸福人妻。可是，回歸現實，夫妻婚後並非過著童話生活，嬌妻不願再外出上班，覺得擔任公司高層的丈夫年薪高達數百萬台幣，他工作養家就可以，而她天天待在家網購做大花筒。

丈夫財政壓力大

可是，丈夫背負房貸財政壓力大，無法負擔妻子龐大的開銷，2人為此爭執。有次，妻子賭氣說要離婚，沒想到丈夫像等了妻子說此話很久，真的立即答應離婚，一段表面看似美滿的婚姻不到1年便以離婚收場。

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責任編輯︰王明芳