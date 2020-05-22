【新冠肺炎】本港新增2宗輸入確診個案　包括一名15歲英國留學生

▲ 新增兩宗個案，患者分別在英國及荷蘭返港。

新冠肺炎疫情緩和，本港今日（22日）新增2宗輸入個案，15歲男學生從英國返港，以及61歲女人曾到荷蘭。至今累計有1,065宗確診個案，另有1宗疑似病例，4宗死亡。衞生防護中心及醫管局下午召開記者會，今日也是連續8日沒有本地感染病例。

【新冠肺炎】本港3%康復者「復陽」 何栢良：不代表無傳染性須加強檢測量

衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布新增個案，第1055宗個案，是一名15歲男生，在英國留學，3月至5月在寄宿家庭居住，與一名老人家及一名19歲年輕人同住，他們都沒有病徵。他在5月21日乘坐CX252航班返港，一直沒有明顯病徵，在亞洲博覽館接受檢測後確診。

第1066宗是66歲女人，在3月30日至5月14日曾到荷蘭，她在4月16日開始出現徵狀，包括發燒、咳嗽及喉嚨痛。她獨居於深水埗海麗邨海瑞樓接受家居隔離，至5月20日因仍有咳嗽情況，因而致電當局，其後被安排入住明愛醫院。

張竹君指出，66歲女人在返港後曾於亞洲博覽館的檢測結果是呈陰性，後來因咳嗽擔心染疫才入院。她提到，患者曾於醫院做過多次檢測，結果均是很微的呈陽性，因而導致早前在機場的結果是呈陰性。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

【非常醫生】新冠肺炎或變風土病 林緯遜醫生︰秋冬時個案可能再增加【有片】

政府抗疫專家組成員福田敬二接受專訪時認為，港人防疫表現出色應感自豪，但疫情反覆不可鬆懈。他指疫症影響深遠，世人應牢記是次經驗，又預期戴口罩將成全球防疫之道，更多專訪內容：

分析港人抗疫表現，即看：【下一頁】

專訪談港人何時可以外遊，即看:【下一頁】

疫情如何改善家人關係，即看：【下一頁】

TOPick會跟進最新疫情，不斷更新！

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩、伍瑋瑋