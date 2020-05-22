【時尚速報】瑞士名錶Breitling稱霸航空領域 憑精良機芯穩坐飛行專家美譽
Breitling自1884年以來，對飛行錶的研發從未間斷，成功鞏固了飛行專家的形象。以今年推出的新錶為例，Chronomat經過優化後，錶身變得更為纖薄，並置入精準度極高的品牌自家機芯B01；Ref.765 AVI復刻版本不但搭載以B01機芯為藍本的B09計時機芯，防水性能更提升至30米；還有Top Time腕錶首度加入區塊鏈blockchain技術，讓用家可以隨時翻查腕錶過往的一切紀錄……
不得不說一句︰Breitling在航空腕錶的專業，捨我其誰。
對航空界貢獻大
對於飛行專家之名，Breitling絕對是當之無愧，136年以來品牌鍥而不捨地在專業航空時計範疇作出努力。
好像1915年品牌為飛行員提供了史上第一款腕式航空計時錶；1923年成功發明同時具備獨立計時及歸零功能的計時錶；1936年成為英國皇家空軍的飛行腕錶指定供應商；1942年首度在腕錶加入slide rule環形滑尺，滑尺上那些密麻麻的數字，還有測速刻度圈，都是飛行員的必備小工具；1952年推出被稱為「航空電腦」的Navitimer腕錶，後來更成為全球最大航空業協會世界飛行員協會的指定飛行專用錶等等，為航空界作出了重大貢獻。
此外，Breitling不但自主研發製造機芯，而且每款腕錶都擁有瑞士官方天文台（COSC）精密時計認證，是品牌對精準、專業及品質的堅持。
多項突破性設計
除了堅守專業的防線，今年Breitling所推出的新錶也有不少突破。品牌為擁有65年歷史的Navitimer系列新增35毫米直徑的小巧錶殼，是專為女士們而設，並保留了其標誌性的環形飛行滑尺，讓用家化身專業女機師。
至於另一款飛行錶Chronomat B01 42可說是品牌的經典，Chronomat系列誕生於1984年，設計靈感源自1983年與著名的意大利空軍中隊合作推出的同名機械計時腕錶 Frecce Tricolori，新作全置入品牌著名的B01計時機芯，錶身更纖薄舒適，最特別是錶圈上3時和9時位置的指示刻度可以互換，可隨時替換「順數」或「倒數」功能。
系列中最特別有兩款紀念版，一款是為慶祝品牌與英國頂級豪華汽車Bentley合作而設計的錶色錶面款式；另一款則是 Frecce Tricolori機械計時腕錶，為向意大利空軍致敬之作。而品牌更首次在腕錶上運用到區塊鏈技術以提供數位護照，讓Top Time的用家可隨時翻查腕錶過往的資料，方便進行二手買賣，似乎Breitling繼愛彼錶及江詩丹頓等品牌後，亦計劃進軍二手市場。
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記者︰梁靜詩