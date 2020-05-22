【時尚速報】瑞士名錶Breitling稱霸航空領域　憑精良機芯穩坐飛行專家美譽

▲ Navitimer Automatic 35自動航空腕錶均採用Breitling17型機芯，動力儲存長達38小時。正如品牌所有腕錶，獲瑞士官方天文台（COSC）認證，共3個版本，分別有藍色錶盤、珍珠貝母錶盤或雙色版本，亦有鑲鑽及無鑽選擇，精鋼售37,400元。（湯炳強攝）

Breitling自1884年以來，對飛行錶的研發從未間斷，成功鞏固了飛行專家的形象。以今年推出的新錶為例，Chronomat經過優化後，錶身變得更為纖薄，並置入精準度極高的品牌自家機芯B01；Ref.765 AVI復刻版本不但搭載以B01機芯為藍本的B09計時機芯，防水性能更提升至30米；還有Top Time腕錶首度加入區塊鏈blockchain技術，讓用家可以隨時翻查腕錶過往的一切紀錄……

不得不說一句︰Breitling在航空腕錶的專業，捨我其誰。

▲ 1953年Breitling推出一款飛行員腕錶Ref.765 AVI，「AVI」是「aviation」的縮寫，全新復刻精鋼版本限量發行1,953枚，外型忠於原著，但防水性能提升至30米。復古皮革錶帶及拱形Hesalite塑晶錶鏡，都營造了濃濃的復古味道，鉑金288,000元。（湯炳強攝）

對航空界貢獻大

對於飛行專家之名，Breitling絕對是當之無愧，136年以來品牌鍥而不捨地在專業航空時計範疇作出努力。

▲ Top Time腕錶問世已經逾半個世紀，如今新推出的升級版，換入Breitling23型計時機芯，可提供約48小時的動力，限量發行2,000枚。它是品牌首款運用區塊鏈技術提供數位護照的腕錶，讓用家可隨時翻查腕錶過往的資料，方便進行二手買賣，精鋼售37,000元。（湯炳強攝）

好像1915年品牌為飛行員提供了史上第一款腕式航空計時錶；1923年成功發明同時具備獨立計時及歸零功能的計時錶；1936年成為英國皇家空軍的飛行腕錶指定供應商；1942年首度在腕錶加入slide rule環形滑尺，滑尺上那些密麻麻的數字，還有測速刻度圈，都是飛行員的必備小工具；1952年推出被稱為「航空電腦」的Navitimer腕錶，後來更成為全球最大航空業協會世界飛行員協會的指定飛行專用錶等等，為航空界作出了重大貢獻。

▲ Chronomat系列中全新款式B01 42計時腕錶均由品牌自製機械機芯B01所驅動，擁有超過70小時的特長動力儲存，時腕錶採用18K紅金錶冠和按鈕，錶圈飾有18K紅金錶圈指示器、數字和時標，錶圈上3時和9時位置的指示刻度可以互換，作為「順數」或「倒數」功能之用，售143,200元。（官方圖片）

此外，Breitling不但自主研發製造機芯，而且每款腕錶都擁有瑞士官方天文台（COSC）精密時計認證，是品牌對精準、專業及品質的堅持。

多項突破性設計

除了堅守專業的防線，今年Breitling所推出的新錶也有不少突破。品牌為擁有65年歷史的Navitimer系列新增35毫米直徑的小巧錶殼，是專為女士們而設，並保留了其標誌性的環形飛行滑尺，讓用家化身專業女機師。

▲ 品牌跟賓利汽車的合作關係始於2002年，今年有限量1,000枚的Premier Bentley Mulliner腕錶。銀色錶盤令人聯想到Continental GT Mulliner Convertible開篷跑車的儀表盤；藍色鱷魚皮錶帶，與跑車的皮革內飾相互呼應；紅色秒針靈感來自跑車內的紅色縫線。錶殼左側飾有「Bentley」字樣徽章，精鋼售61,200元。（湯炳強攝）

至於另一款飛行錶Chronomat B01 42可說是品牌的經典，Chronomat系列誕生於1984年，設計靈感源自1983年與著名的意大利空軍中隊合作推出的同名機械計時腕錶 Frecce Tricolori，新作全置入品牌著名的B01計時機芯，錶身更纖薄舒適，最特別是錶圈上3時和9時位置的指示刻度可以互換，可隨時替換「順數」或「倒數」功能。

▲ Chronomat Frecce Tricolori機械計時腕錶限量版，版設有藍色錶盤及同色調小錶盤，錶盤上飾有意大利空軍Frecce Tricolori的標誌，限量發行250枚，精鋼售58,300元。（湯炳強攝）

系列中最特別有兩款紀念版，一款是為慶祝品牌與英國頂級豪華汽車Bentley合作而設計的錶色錶面款式；另一款則是 Frecce Tricolori機械計時腕錶，為向意大利空軍致敬之作。而品牌更首次在腕錶上運用到區塊鏈技術以提供數位護照，讓Top Time的用家可隨時翻查腕錶過往的資料，方便進行二手買賣，似乎Breitling繼愛彼錶及江詩丹頓等品牌後，亦計劃進軍二手市場。

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記者︰梁靜詩