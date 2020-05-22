涉駕車慢駛阻塞被制服時涉襲警　小學男教師否認襲警開審

▲ 警長鍾宏業今到粉嶺裁判法院作供。（林欣樂攝）

11.11有人發起「黎明行動」於全港多區進行堵路，1名小學教師被指於上水一迴旋處駕車時「慢駛」，及後被警員制服時，涉腳踢警員腹部。涉案教師否認1項襲警罪，案件今（22日）於粉嶺裁判法院開審。疑受襲的警員作供指，被告當時襲警，所以「拉佢襲警已經夠」，故未調查其「慢駛」行為或作出控告。

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被告楊博文（29歲）早前否認1項襲警罪，控罪指他於2019年11月11日在上水掃管埔路迴旋處，襲擊正在執行職責的警務人員X。

聲稱受襲的交通警長鍾宏業作供指，案發時看見被告以每小時10公里的速度刻意慢駛，造成迴旋處交通阻塞，後來被告駕車駛走再折返，並再次慢駛。

鍾指要求被告出示駕駛執照，並看見私家車上有兩個袋，懷疑內有可疑物品，遂要求搜車。鍾指被告突然變得憤怒及打算離開，數名警員遂阻止，期間被告激烈掙扎。鍾指被告舉高右腳及以膝撞其腹部，警員之後將被告按在草地上，扣上手扣並作出拘捕。

鍾強調，被告全程沒有說話，他因為被告「個樣好激動咁」而判斷其突然變得憤怒，後來其他警員進行搜車，他才聽說車上沒有非法物品。當辯方律師問鍾，他懷疑車上有何非法物品時，鍾回答「汽油彈囉」。

辯方又向警長指出，被告事後面上傷痕纍纍，並向法庭呈上照片證明，鍾同意案發前被告面上無傷。辯方又問及鍾，是否沒有證據控告被告慢駛。鍾不同意，但指當時被告已經襲警，所以「拉佢襲警已經夠」。辯方續指，鍾事後並無驗傷，鍾表示同意，並指他被踢後只是感到疼痛，沒有傷痕，亦覺得自己沒有問題，故沒有求醫。聆訊下午續。

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記者：林欣樂