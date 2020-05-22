【布口罩】全港首個創意布口罩展覽5月22日起舉行　購物滿$500及做會員換領環保布口罩

▲ 全港首個「創意布口罩展覽」於5月22日起舉行。（圖片由活動提供）

新冠肺炎持續多月，有人自發研究布口罩，合力紡織布口罩紓緩口罩供應的緊張情況。全港首個「創意布口罩展覽」於今日（22日）起舉行，大家可欣賞到由本地設計師及婦女們所設計的高效能布口罩。

▲ THE FOREST代表，新世界發展有限公司助理總經理劉家駿（左一）、HK MASK研發者鄺士山博士（左二）及裳樂匯坊的創辦人駱麗明（左三）。（圖片由活動提供）

全港首個「創意布口罩展覽」由新世界發展有限公司發展、管理的旺角波鞋街商場 THE FOREST 及社企裳樂匯坊（Sew On Studio）合作舉辦，由5月22日至6月7日期間向公眾展示布藝口罩設計並讓更多人有機會購買高效能的環保「靚罩」，刺激消費氣氛。

商場亦聯同波鞋街一帶的商戶，推出布口罩計劃，一方面為大眾提供環保防疫物資，同時創造就業機會予負責生產布口罩的本地年輕設計師及二度就業婦女。

市民可以在商場一樓中庭的展覽一睹本地設計師團隊及一眾二度就業婦女憑精湛手藝刺繡出精緻花紋圖案的可重用布口罩。

由即日起至6月7日，消費者只要在 THE FOREST 或波鞋街的合作商戶購物滿$500港元及成為THE FOREST HOOOSH會員即可換領特色布藝口罩一個。

▲ 活動詳情（圖片由活動提供）

THE FOREST X 裳樂匯坊 創意布口罩展覽及換領活動詳情

活動日期：5月22日（星期五）至6月7日（星期日）

活動地點：旺角奶路臣街17號THE FOREST 一樓中庭

口罩換領條件：消費滿 $500 港元並登記成為 HOOOSH 會員，即可免費獲贈可重用布口罩一個。

口罩換領合作商戶：THE FOREST 商戶及波鞋街特選商戶（Wan Kee、Toronto Sports、Joy & Mario、中亞 體育用品公司）

口罩換領時間：下午2時至晚上8時

口罩換領地點：THE FOREST 顧客一樓服務中心

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩