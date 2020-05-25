本世紀中「山竹」將每10年一遇　綠色和平批土拓署防洪手冊數據落後

▲ 綠色和平資深項目主任楊凱珊指，至本世紀中，類似超強颱風「山竹」引起的風暴潮，或每10年就會侵襲本港一次。（鄧凱文攝）

香港天文台研究報告指，假設全球溫室氣體排放量趨勢不變，預測本港至本世紀中，威力強如2018年「山竹」帶來的風暴潮將每10年一遇，綠色和平資深項目主任楊凱珊估計，屆時海水入侵範圍達147個維園，將波及近10萬人，而元朗會成重災區，並批評土木工程拓展署現使用的防洪基建興建手冊數據落後，「恐怕無法為市民應對日後的氣候災難」。

楊凱珊解釋指，溫室氣體的排放使氣溫上升，導致冰川溶化及讓海水吸熱成「熱膨脹」，結果造成海平面上升；據香港天文台去年預測，若溫室氣體排放量趨勢不變，香港維多利亞港的海平面高度將於2051年至2060年上升0.56至0.59米，屆時維港便會每10年一遇如「山竹」帶來最高水位達3.8米的風暴潮，而「山竹」更曾為大埔吐露港帶來達4.71米的巨浪。

楊凱珊續指，「山竹」引發合共3.2萬宗保險申索，涉29億元，按現時人口及地勢推斷，若「山竹」再臨，海水入侵範圍將達28平方公里，涉及近10萬人，其中佔20平方公里的元朗和北區會成重災區，約6萬人將受威脅，其餘受威脅地區包括荃灣區麗城花園至海濱花園、鴨脷洲沿海地區及香港仔海濱等。

楊凱珊批評土木工程拓展署的《海港工程手冊》數據落後，因目前仍假設維港出現類似「山竹」的風暴潮是200年一遇，促請政府全面研究氣候變化的影響，識別高危地區，制定長遠應對策略，及更積極地發展可再生能源和推動節約能源，減少溫室氣體排放。

世界綠色組織行政總裁余遠騁表示，天文台曾估計本港每10年一遇如「山竹」的風暴潮將至本世紀末才出現，「現在（危機）愈來愈近，市民不要覺得很遙遠，頻密的風暴潮將會帶來重大的經濟損失」。

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記者：鄧凱文