【疫情減壓】長洲抖氣文青遊　攀小長城觀奇石陣

▲ 走到長洲芝麻坑觀景台，正好眺望到東灣的海岸線，心曠神怡。（攝影︰馮柏偉）

新冠肺炎期間，我們都尋找「抖氣位」如到郊野公園或行山，這個周末不妨一遊長洲。長洲觀音灣泳灘後的一條小長城，出汗量少，又可飽覽奇石，是極佳的觀光路徑；之後再在國民路感受小島的藝文新風，一天遊最是理想。

▲ 長洲近來有意走文創路，去年東灣路也出現一幅文青味濃的壁畫，讓人打卡。（攝影︰馮柏偉）

▲ 觀景台有個小亭，可遠望喜靈洲、南丫島的景致。（攝影︰馮柏偉）

到長洲其實不離吃喝玩樂，近幾星期遊客也絡繹不絕。1998年，在觀音灣卻鋪設了一條麻石山徑，向山走經水月宮、明暉路直上，驟眼看來有幾分似萬里長城，居民就以「小長城」稱之。路途蜿蜒曲折，而且可看到東灣和觀音灣，眺望開豁又相當易行，作入門打卡行就最適合不過。

▲ 小長城因鋪以石欄，故戲稱為名，其實一路水泥路相當好行。（攝影︰馮柏偉）

去小長城前，可先在國民路上的超市補給一下物資，兼先拮串甘永泰大魚蛋醫肚。沿下而行就到了東灣。據記者目測，隨?天氣轉熱，不少人遊人早就脫下口罩作下水禮，人氣極旺。但要留意疫情下，是沒有救生員當值的，各沖身設備亦已關掉，故遊人落水前宜先行評估風險。

觀景台 眺望南丫島風光

沿著東灣右行，放目綠水環繞，極是舒心。途中你會發現一間長洲滑浪風帆中心露天茶座，這是曾是李麗珊練習風帆的海域，在這裏下午茶，享受海景絕對一流。接?沿黑排路轉入，就看到觀音古廟，跟著指示行約5分鐘就到芝麻坑觀景台。一路有綠樹遮蔭，不算太曬，但也有蚊蟎出沒，出發前宜先噴定蚊怕水。

▲ 這骷髏石在隱蔽的石徑旁，面對一片海景。（攝影︰馮柏偉）

觀景台是極佳的眺望站，東灣的海岸線一覽無遺，還可看到對岸喜靈洲、南丫島的風光。在涼亭小休一會，就可進入「正肉」：踏入小長城。所見的「怪石群」，其實是各類型的蜂窩狀風化石，也是地理科老師帶學生來考察的寶地。依序是叮噹石（不是卡通片叮噹，而是狀似鐘型）、金鷹石、花瓶石、人頭石等，經有心人點算，達16個之多。

▲ 這叮噹石在山崖邊，像連著一片藍海。（攝影︰馮柏偉）

部分石上有一些塗鴉客在石上附以詩註解，且暗藏佛偈，個人覺得最正的是人頭石，目前已為長高的草樹半遮擋，以前的全相堅似《復仇者聯盟》的樹人Groot……。之後的烏龜石、殭屍石、駱駝石等就要慢慢發掘，兼要運用想像力了。

▲ 人頭岩石有一半藏在草樹間，只露出一對眼窩。（攝影︰馮柏偉）

Waka Artisans 陶藝小清新店

登小長城只消個多小時，之後可到海灘作日光浴，或到東灣路蹓躂。此小路仍保存了傳統民居，建築入口還留著昔日的樘櫳木門。近年文青化起來，進駐了不少藝文精品店，如Waka Artisans就是。

▲ Waka Artisans的老闆娘是英日混血兒Rachel，其駐場愛犬相當聽話，也引來不少顧客和牠拍照。（攝影︰馮柏偉）

Waka的老闆娘是英日混血兒Rachel，她說來港已3年有多，之前在上環PMQ開了第一間店，4個月前才在長洲開分號。「剛碰上新冠肺炎，生意難免受影響，希望周末會有較多人入長洲玩。」

為此她還推出手繪Tote Bag工作坊，顏料和繪具器材都準備好，家長和小孩既可隨意繪畫，亦可按指定的圖形添色，親子樂相當不俗，每次每袋$80。另外也有簡單的陶藝班，成人每位$250、小童每位$200。

Waka其實主要售賣手作的陶器、精品工藝為主，因Rachel的特殊背景，日本人氣陶藝師的作品亦都在此寄售，外形樸拙典雅。

▲ 由日本陶藝師創作的手製碗（$300）。（攝影︰馮柏偉）

另外，也有本地的手作肥皂，如洋甘菊金盞花溫和皂，部分靈感均來自港式糖水，如以自家製豆奶及豆渣製成的「招牌豆腐花皂碗」，適合乾燥及敏感肌使用；也有薑汁撞燕麥奶皂碗，別具一格！

▲ 本地手作肥皂洋甘菊金盞花皂，性質溫和（$85）。（攝影︰馮柏偉）

Waka Artisans

地址︰長洲東灣道3號

電話︰6875 1961

撰文︰馮柏偉

