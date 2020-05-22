【痛風指南】痛風最年輕患者僅16歲　一文睇清誘發痛風高危食物

▲ 痛風人士忌進食動物內臟及老火湯。

今天（5月22日）是「國際痛風關注日」，痛風是一種慢性關節疾病，多數是中老年人士較常發病。但隨著愈來愈多人飲食習慣失衡，痛風亦變成都市病，更常見於肥胖人士中，究竟有甚麼食物是會誘發痛風？痛風人士不應該吃甚麼食物？不妨細閱下文了解更多：

甚麼是痛風

痛風是常見的慢性關節疾病。人可從食物（大部份）或身體自行製造（小部份）嘌呤。身體會把嘌呤分解成尿酸。當從食物攝取過多嘌呤時，容易嘌呤代謝失調，令血液裏的尿酸過高。

尿酸有機會在關節間沉積成尖銳的尿酸結晶，引起疼痛、腫脹、發紅、發熱和關節僵直等症狀，特別容易發生在雙腳大拇指關節，這種情況視為痛風發作。

誘發痛風的高危食物

消委會建議，痛風患者應盡量避免食用含較高嘌呤的食物，除了酒類及海產貝殼類之外，還有動物內臟，包括如豬鴨的肝、腎、心臟、腸等位置：

類別 例子 建議食用份量 酒類 啤酒、白蘭地、威士忌、燒酒 避免進食 飲品 汽水、高糖果汁 避免進食 海鮮 蝦、蟹、青口、龍蝦、沙甸魚、小魚乾、乾貝、蠔、帶子 每天約5至6両 內臟 豬膶、豬腰、雞腎、鴨腎、腦（包括魚頭）、心臟、肺、豬橫脷、豬肚、豬大腸 避免進食 蔬菜 冬菇、椰菜花、菠菜、鮮露筍 每星期最多2份，每份約1/3碗 肉類 豬、牛、羊、雞、魚 每天約5至6両 乾豆類 紅豆、綠豆 每星期最多2份，每份約1/3碗

除了以上食物，燕麥及全麥包亦含有不少嘌呤，因此要切忌進食過量，因有機會引致痛風發作。另外，老火湯、濃縮肉汁製品如雞汁、雞精或牛肉汁等，亦不宜多吃。

患者最年輕僅得16、17歲

東華三院综合診斷及醫療中心臨床服務總監、風濕病科專科葉文龍醫生曾受訪表示，愈來愈多人患上痛風，痛風是與飲食習慣及體重有關，痛風與代謝綜合症如肥胖、糖尿病有相互關係，令痛風患者愈來愈年輕，最小僅得16、17歲。

葉醫生指，痛風病人戒口應分為3個類別：高嘌呤如內臟、貝殼類海產、酒類和老火湯要完全避免，中嘌呤如豆類及西蘭花酌量食用，而低嘌呤如奶類產品、乳酪、部分蔬菜可隨意食用。

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責任編輯：羅嘉欣