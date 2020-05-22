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【港版國安法】港澳辦：一國兩制方針不變　外資在港利益續得保護

政治 15:50 2020/05/22

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（經濟日報資料圖片）

全國人大會議今日（22日）公布建立港版國安法，國務院港澳辦發言人表示，人大作出有關決定十分及時、十分必要、十分重要，強調法律只針對分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動，以及外國和境外勢力干預香港的活動，外國投資者在香港的利益將繼續依法得到保護。

發言人表示，香港回歸23年未完成《基本法》第23條立法，有關條文更被嚴重污名化、妖魔化，加上香港原有相關法律長期休眠，香港在維護國家安全的機構設置、力量配備、權力配置方面存在諸多缺失，以致香港在維護國家安全方面，實際處於世所罕見的「不設防」狀態。

發言人又提到，近年香港在維護國家安全上的形勢日趨嚴峻，特別是去年反修例風波，港獨組織和激進分離勢力在外國及台獨勢力支持下，公然叫囂香港獨立等口號，煽動無底線攬炒，違法行經嚴重挑戰一國兩制原則底線，嚴重危害國家主權、統一和領土完整。

發言人強調，港版國安法只針對分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動，以及外國和境外勢力干預香港的活動，外國投資者在香港的利益將繼續依法得到保護，不會影響依法享有各項權利及自由，如遊行集會自由言論自由及新聞自由，強調一國兩制方針不會變，香港實行的資本主義制度不會變、高度自治不會變、法律制度不會變，外國投資者在香港的利益將繼續依法得到保護。

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責任編輯：陳宛彤

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