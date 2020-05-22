【IB攻略】拆解Theory of knowledge（TOK）如何寫　IB專家：自訂題目鼓勵學生反思

▲ IB專家拆解TOK如何寫。（iStock圖片）

雖然全港中小學將會在5月底起復課，但是國際學校卻一早已經密鑼緊鼓，網上已經開學了1個月有多。近來IB學生就開始忙TOK （ Theory of Knowledge) ，因為學校開始要學生交TOK的稿子了，究竟TOK是什麼？對IB分數又有什麼影響呢？以及何時是Deadline呢？

TOK是什麼？

Theory of knowledge，顧名思義就是希望學生思考，我們知道什麼以及如何得知。這不是一個課程，反而更像鼓勵學生去反思。考試形式是一篇1600字的文章和一個口語報告。題目琳琅滿目，學生可以自訂題目，不過5、6月大多數學生都已經定了題目，就剩下要完成TOK 的文章。

TOK的Deadline

TOK何時需要交？雖然IBO有講明不能遲過3月15號，實情是每間學校都可以有不同的內部死線。3月15號只是IB官方定給國際學校的，要求學校一定要在時限內交到所有學生作業，不然的話，學生將不能IB畢業。所以國際學校一般把死線定早2、3個月，例如有些學校要求學生一定要在12月尾之前遞交作業。就是因為這樣，不少IB學生現在都開始動工了。

TOK對IB分數的影響

TOK的分數不算在IB 6個科目之中，反而是另外的3分。即是說，如果劍橋大學的IB要求是42分，如果你的IB 6個科目的分數是全部7分的話，沒有TOK額外的分數，你亦都可以算是滿足了劍橋的最低要求，不過一般來說，0分這種極端分數是很少IB學生拿到的。TOK 的分數是和IB Extended Essay 俗稱EE，一同計算。例如TOK 拿了B ， EE拿了A， 或掉轉，學生就可以拿足額外3分。如果TOK拿了B，EE也是B，那麼分數就是2分了。

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